Romain Delaby, l’ancien meneur de jeu de Virton, désormais entraîneur du Pays Blanc Antoing (Hainaut), n’était pas à Sclessin, mais il est proche depuis longtemps du noyau dur anderlechtois. « Bien sûr que ces débordements peuvent être mal compris, dit-il, mais je crois que c’est la frustration de plusieurs années qui ressort. Et c’était prévisible. Si on voulait l’éviter, il aurait sans doute fallu renforcer la sécurité. On pointe les supporters anderlechtois, d’accord, mais on omet certaines choses. À West Ham, ils se sont fait remarquer en fin de match, mais on leur a lancé des boulons durant toute la rencontre. Et dimanche, était-ce normal que les fans du Standard allument autant de fumigènes ? Plus de sévérité ? Je ne pense pas que la Belgique sanctionne moins que d’autres. Les amendes sont salées. Et regardez ce qui se passe en France, à Nice ou dans le derby Lens – Lille. C’est plus grave qu’ici. »