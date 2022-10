Fin de carrière ou pas ? Maury décidera en fin d’année

"J’ai commis une faute ridicule, regrette-t-il d’emblée, une faute de frustration parce que les Messancéens ne sortaient pas le ballon alors qu’un de nos joueurs était au sol. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé ensuite, je ne sais pas si mon pied a heurté le sol ou sa jambe. Toujours est-il que ma jambe s’est retrouvée à 90 degrés. Je l’ai tenue quelques instants pour la garder droite avant que mes équipiers et le kiné Laurent Brichard interviennent. Je suis resté là quelques minutes, sous la pluie, avant qu’on me transporte dans le vestiaire, sur une table. En attendant l’arrivée des secours puis qu’on m’endorme pour le transport à l’hôpital, c’est Kevin Collin (NDLR: joueur de l’équipe B) qui m’a tenu la jambe pendant 40 minutes. Je lui dois d’ailleurs un resto pour cela (rires) ."

Un clou, pas de plâtre

Emmené ensuite à l’hôpital d’Arlon, l’infortuné cassidje a été opéré dans la foulée, les médecins craignant qu’il soit victime du syndrome des loges (une pression accrue sur les muscles, risquant d’interrompre leur apport sanguin). Ce mardi, l’ancien professionnel de la Juve Stabia allait déjà mieux après une journée difficile. "J’ai galéré quand ça s’est réveillé, précise-t-il. Je n’ai pas de plâtre, le chirurgien a placé un clou de 30 cm environ, qui part du genou jusqu’au tibia et que je garderai à vie. Sans plâtre, les muscles risquent moins de s’affaiblir. Je peux déjà appuyer un peu mon pied au sol et dans six semaines normalement, je dois pouvoir remarcher normalement."

À 41 ans et demi, Donovan Maury avait annoncé il y a peu que cette saison serait sa dernière. Mais rechaussera-t-il les crampons en 2023, afin de la terminer ? "Je n’en sais encore rien, conclut-il. Si je devais répondre maintenant, je dirais non parce que j’ai encore mal. Mais je préfère attendre. Ce serait dommage de partir sur une carte rouge et cette vilaine blessure, la première de ma carrière si l’on excepte les pépins musculaires. Je prendrai sans doute ma décision quand je remarcherai normalement, aux environs de Noël."