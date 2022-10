Déjà des chronos encourageants pour Florine Gaspard

La sociétaire du Cercle des Nageurs de Marseille a nagé en 30.05 lors de la finale remportée par la Lituanienne Ruta Meilutyte en 28.60. L’Ardennaise s’est ainsi approchée à 35 centièmes de son record de Belgique (29.70), après avoir été créditée d’un chrono de 30.48 lors des séries.

Deux records personnels

Celle qui s’apprête à recevoir dans quelques jours le Mérite sportif provincial 2021 ne s’est pas contentée de ce seul chrono à Berlin. Si son 100 m brasse est resté en deçà de ses espérances, elle a en revanche amélioré ses records personnels sur 50 m papillon (26.96) et 100 m 4 nages (1.00.96). Elle a aussi réussi un bon chrono sur 50 m nage libre (25.60, à quatre dixièmes de son record).

Mondial à Melbourne

Voilà qui est en tout cas encourageant pour la suite et notamment les championnats de France qui se disputeront à Chastres du 3 au 7 novembre et précéderont d’une semaine les championnats de Belgique, prévus les 12 et 13 novembre à Louvain.

À cette occasion, Florine Gaspard tentera de décrocher sa qualification pour les championnats du monde en petit bassin, lesquels se dérouleront à Melbourne (Australie) du 13 au 19 décembre.