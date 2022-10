Basket-ball : où s'arrêteront les Mussonnais ?

« Pas juste de la réussite »

Musson avait déjà très bien entamé la saison. Mais il s’agit là du premier résultat vraiment significatif pour les Gaumais. "J’avais déjà considéré notre victoire contre Fratin la semaine dernière comme un résultat significatif, précise Bastien Delepine. Notre victoire à Saint-Hubert aussi, c’était un bon résultat. J’étais très satisfait. C’est compliqué d’aller gagner là-bas. À Libramont, bien sûr, c’est encore un cran au-dessus. "

Musson a été dominé dans le deuxième quart-temps et était encore mené 59-55 à l’entame du dernier acte. Puis dans les dix dernières minutes, les Mussonnais ont sorti le grand jeu (17-30), pour l’emporter 76-85. "On était en problème de faute dans le deuxième quart-temps, on a aussi commis des erreurs évitables et perdu des ballons. Au début du troisième quart-temps, Libramont prend 8 ou 9 points d’avance. Ensuite, on a limité nos erreurs et on a bien joué offensivement. On marque 85 points, c’est qu’on a bien attaqué. Et ce n’est pas juste de la réussite. C’est travaillé. Il y a quelque chose derrière. De la technique individuelle aussi."

Et le coach gaumais de poursuivre: "William Giberti s’est blessé au doigt dans le troisième quart-temps. Quand il remonte au jeu, à 5 minutes de la fin, on a 1 point d’avance et il réussit directement un tir à “trois points”. Libramont a essayé de revenir et a commis des fautes. On a mis nos lancers francs. On a des joueurs qui savent garder le ballon et qui sont prêts physiquement. Ils ont bien géré les derniers échanges. C’est un gros match, ça se joue sur des détails. Ça a tourné en notre faveur. "

Un Barras 3 étoiles

Un joueur est sorti du lot, Simon Barras, avec 28 points à son actif. "Il a livré une grosse prestation. Il ne prend pas de shoots forcés. Il a été chercher beaucoup de shoots près l’anneau et en pénétration. "

Voilà donc les Mussonnais dans le dernier carré de la Coupe et ils ne comptent pas s’arrêter là. "On est à deux matches d’un trophée, on ne peut pas dire que ce n’est pas un objectif, conclut Bastien Delepine. Rien n’est joué. Il reste quatre belles équipes. "

Avant cela, dès ce prochain week-end, c’est un autre gros test qui attend Musson en championnat, face à Athus. Le clash entre les deux équipes en forme.