Mais le fait du match s’est situé après l’heure de jeu lorsque Donovan Maury y allait d’une intervention trop décidée sur Dylan Charpentier, à peine entré au jeu -le coach messancéen avait voulu donner une nouvelle impulsion à ses troupes, menées 3-0, en effectuant trois changements – et restait au sol. Si le Messancéen devait quitter le jeu, apparemment sans gravité, l’expérimenté joueur gaumais devait être embarqué en civière avec une fracture de la jambe diagnostiquée sur place ce qui met sans doute un terme prématuré à sa carrière lui qui avait annoncé il y a peu que ce serait sa dernière saison à 41 ans.

Et il a écopé du bristol rouge sans vraiment le voir puisqu’il restait couché au sol. Dans la foulée, le match a été interrompu non à cause de cet incident mais pour une pluie diluvienne qui s’est abattue sur le stade. Jusque-là, les Cassidjes, après une vingtaine de minutes dominées par les Messancéens avec trois occasions non ponctuées, avaient pris le jeu à leur compte avec une efficacité quasi parfaite: trois buts rondement convertis via des phases lumineuses. Au retour des vestiaires après l’interruption de vingt minutes, le match n’avait plus le même engagement d’autant que le terrain gorgé d’eau ne favorisait pas les beaux gestes techniques. Ethe en profitait quand même pour inscrire un 4e but via une frappe lointaine de Nathan Collin que le keeper messancéen Poncin, vraiment impuissant sur les 4 buts et efficace par ailleurs, ne pouvait maîtriser. Les Zèbres n’abdiquaient pas pour autant et parvenaient à sauver l’honneur mérité via Hoarau. Ethe continue sa belle série actuelle avant d’aller défier les étonnants promus d’Assenois alors que Messancy devra se reprendre face à Longlier.

ETHE: Leyder 7, Llado 6, Maury 6, Garcia 6, N.Collin 6 (88’, Woygnet), Reichling 8, Aubois 8 (65’, Saintmard), Lenoir 6, Masson 6, Coopmans 7 (78’, Arend), Joachim 7 (88’, K.Collin).

MESSANCY: Poncin 6, Glineur 4, Boelen 5, Negi 5, Cravatte 4, Hoarau 6, De Sousa 5, Douret 6 (54’, Charpentier 65’, Filograsso), Schmit 4 (54’, Menon 5), Delongueville 6, Perrin 5 (54’, Guzman 6).

Arbitre : M.Collard

Cartes jaunes: Llado, Aubois, Garcia, Negi.

Carte rouge: Maury (65’).

Buts: Coopmans (23’, 1-0), Aubois (35’, 2-0), Joachim (49’, 3-0), N.Collin (73’, 4-0), Hoarau (84’, 4-1).

Note du match : 7.

23’, Aubois lance Coopmans dans le dos de la défense messancéenne et il croise parfaitement (1-0).

35’, coup franc de Reichling pour la tête d’Aubois en pleine lucarne (2-0).

49’, corner de Reichling pour la tête de Joachim (3-0).

73’, frappe lointaine de Collin qui file au fond (4-0).

84’, tir de Guzman repoussé par Leyder. Hoarau surgit pour conclure (4-1).