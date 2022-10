Sur cette nouvelle défaite. Pas sur quelqu’un en particulier.

Une défaite toutefois logique, non ?

Oui, il faut reconnaître qu’on ne méritait pas mieux ce dimanche. Je n’ai pas vu un grand Gouvy en face, mais nous terminons le match avec un seul titre cadré et un total de deux occasions franches. Gouvy, sans sembler intouchable, aurait pu tuer le match et faire 0-2, 0-3 en début de deuxième période. En première mi-temps, nous avons tenté quelques frappes des 30 m, mais je constate une fois de plus que nous avons beaucoup de mal à nous approcher du but adverse.

La Roche a d’ailleurs la moins bonne attaque de la série, avec huit buts marqués…

Oui, mais il ne faut pas jeter la pierre aux joueurs offensifs, selon moi. On ne peut pas accuser un joueur de galvauder des occasions. Nous avons tout simplement du mal à nous en procurer, à amener des ballons dans le rectangle adverse. Le souci est donc collectif.

On a vu ce dimanche des Rochois volontaires, présents dans les duels. Mais ne faudra-t-il pas faire preuve de davantage de créativité, d’imagination, pour enfin sortir de l’ornière ?

On parle peu de l’absence de Kévin Remy, mais il nous avait fait du bien le week-end précédent contre Vaux-Noville, dans ce domaine. Il est capable d’amener des ballons devant le but, d’amener des centres. Après, est-ce qu’on s’en sortira en jouant mieux au foot ? Je ne sais pas. J’en discutais encore avec Christophe Bertels, Laurent Amory et Pascal Zitella dimanche après le match. Au niveau du jeu, je n’ai pas vu une vraie belle équipe en P1 depuis le début de ce championnat. Bien que nous soyons avant-derniers, personne ne nous a vraiment donné une leçon, sauf peut-être Sart au premier match. Regardez dimanche. Gouvy a-t-il produit du grand football ? Non, mais il s’est montré solide et il est aujourd’hui troisième au classement, en lutte pour le titre.

Vous pensez donc que le beau jeu ne paie pas ?

En P1, je n’en suis pas sûr. Ce manque d’audace s’explique aussi par la pression qui repose sur les clubs de la série. Comment voulez-vous jouer sereinement quand vous savez que cinq ou six clubs risquent de basculer en fin de saison ? Quasiment la moitié de la série. Sous la pression, on opte pour la politique du moindre risque. On pense plus au résultat qu’à la manière. Il est grand temps de repasser à une P1 à seize pour atténuer un peu cette tension.

Pour en revenir au match de ce dimanche, Nicolas Prévot était absent, vous et les frères Van Geen étiez sur le banc. Les anciens ne sont plus indispensables à La Roche ?

Quand on est avant-dernier, personne n’est indispensable. Le onze aligné à Vaux-Noville (les frères Van Geen étaient suspendus) avait donné satisfaction, donc il était normal de la part du coach de le reconduire contre Gouvy. On peut difficilement se passer d’un Nicolas Prévot en forme, voire d’un Ronan Philippe bien dans sa tête, car ce sont deux garçons qui peuvent faire la différence en une action, mais pour le reste, personne n’est indéboulonnable. Les jeunes ont montré qu’on pouvait compter sur eux, à l’image de Romain Weyders qui vient d’aligner deux prestations convaincantes dans l’axe central alors qu’il n’avait pas joué une minute en P1 avant cela.

Benjamin Simon semblait un peu démoralisé dimanche, après le match. Vous pensez qu’il pourrait jeter l’éponge, si la situation venait à perdurer ?

Quel entraîneur ne serait pas déçu, dans sa situation ? Mais je peux vous garantir qu’il reste déterminé et, surtout, que les joueurs sont à 100% derrière lui. Nous sommes entre 16 et 18 à chaque entraînement, c’est un très bon indicateur de la reconnaissance d’un groupe envers son entraîneur. Moi, j’ai 37 ans. Eh bien je peux vous dire que j’ai rarement pris autant de plaisir à aller à l’entraînement qu’aujourd’hui. Les séances sont nickel. Personne n’est résigné à La Roche. Mais il est clair qu’il faudrait en gagner une rapidement pour respirer un peu. Il ne manque peut-être qu’un déclic.

Vous hériterez de la lanterne rouge dimanche si vous perdez contre Freylange…

Effectivement, l’équipe qui perdra ce match risque de prendre un coup supplémentaire sur la cafetière. Ce serait bien de les mettre à quatre points.