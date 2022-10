Pour Warren Pietquin, la P2 n’était qu’un intérim

Warren, vous nourrissiez un peu d’appréhension à l’idée de débuter face à Habay-la-Neuve ?

Disons que c’était spécial. Mon ancien club et une équipe du top de surcroît. Après notre déconvenue à Marloie, j’avoue qu’on ne savait pas trop à quoi s’attendre.

Et vous avez pris confiance au fil des minutes, non ?

Effectivement. L’équipe a su rester très concentrée durant tout le match, l’état d’esprit était très bon. On a su se relever après la claque reçue à Marloie. Et, à voir comment évoluaient les choses, j’ai même espéré qu’on remporte ce match finalement. Il aurait fallu pour cela qu’on soit un peu plus performant devant le but. Gageons que ce sera le cas le week-end prochain, face à Libramont.

Trajets trop longs

Personnellement, on a le sentiment que ces deux mois sans compétition ne vous ont pas trop handicapé. On vous voyait même mettre le nez à la fenêtre dans la dernière demi-heure.

J’avais encore envie de monter, en effet, sentant qu’un coup était possible. Maintenant, il fallait rester prudent aussi. Parce qu’à dix contre onze, il fallait éviter de trop s’exposer. Et parce que la fatigue se faisait sentir pour ce qui me concerne. J’étais à la limite des crampes en fin de partie.

Vous revoilà donc en D3, une bonne année après avoir quitté ce niveau. Pourquoi ce départ à Jamoigne en fait ? Et pourquoi ce retour ?

À cause des études, tout simplement. J’ai fait ma dernière année de marketing à Liège (NDLR: il travaille désormais au Grand-Duché, dans le secteur informatique) et cela m’empêchait de m’entraîner. Les années précédentes, c’était moins problématique car j’étudiais à Namur et revenir en train ou en voiture vers Habay me prenait moins de temps. Depuis Liège, c’est plus compliqué en train. J’ai donc rejoint Jamoigne, mais j’avais déjà l’intention de revenir en D3 par la suite. J’ai saisi l’opportunité que m’offrait Meix.

Après un an en P2, ce n’était pas trop dur de se remettre à niveau ?

J’avoue que je n’étais plus tout à fait au niveau d’avant. C’était nécessaire de travailler davantage pour effacer mon petit retard.

Et désormais, à 23 ans, vous êtes parti pour longtemps au niveau national ?

Je l’espère. C’est mon souhait en tout cas.