Oui. C’était important d’effectuer le travail défensif, avant le travail offensif. De retrouver une sérénité défensive. Au départ, on voulait au moins prendre un point et il fallait essayer de ne pas encaisser. On a juste eu un peu de mal à entrer dans le match. C’est le seul moment où on a laissé Arlon créer un mouvement. Ensuite, on a bien joué, en bloc. C’est un travail collectif.

C’était important de réagir rapidement après l’ouverture du score des Arlonais ?

Bien sûr. Il fallait vite se reconcentrer, pour ne pas perdre ses moyens. On n’avait pas vraiment le choix. On a commencé à jouer un peu plus haut et à obtenir des corners, des phases arrêtées. C’est comme cela qu’on est revenu.

L’équipe a montré du caractère, à nouveau ?

C’est une force de l’équipe. On a des joueurs avec une très bonne mentalité et une grosse force de caractère. On ne se laisse pas vite abattre. Mais pour revenir dans le coup une fois que tu es mené, cela demande beaucoup d’énergie et de forces. On ne doit pas attendre d’être mené pour commencer à jouer. Il faut qu’on parvienne à prendre un match en mains directement.

Vous préférez affronter des adversaires qui font le jeu ?

Oui. Les équipes qui jouent au foot, qui posent le ballon, nous conviennent mieux. On a un style de jeu comme ça. On est plus une équipe de contre qu’une équipe qui maîtrise un match. Mais on est capable aussi de garder le ballon et de le faire circuler. On l’a vu à Gouvy, à Oppagne, contre Freylange. On a fait jeu égal avec ces équipes. On doit surtout être plus régulier.

Vous gagnez sans Sébastien Leva, c’est plutôt encourageant pour la suite ?

Il est une grosse pièce maîtresse de notre jeu. C’est le premier match où on prend les trois points sans lui. Cela donne confiance et cela doit booster les gars.

Le retour de Yann (Njia) dans le secteur offensif a fait du bien. Il a monopolisé l’attention de la charnière axiale arlonaise et cela a ouvert des espaces et donné des possibilités aux autres pour amener le danger.

D’un point de vue personnel, deux buts et la victoire, c’est le scénario parfait ?

Oui, un beau terrain, un temps idéal, un doublé, la victoire, tous les ingrédients étaient là, c’est sûr. C’est un dimanche parfait pour moi.

Quand on retourne dans des installations qu’on connaît bien, c’est toujours un match particulier. Que ce soit Arlon ou un autre ancien club, comme Habay ou Freylange. Il y a toujours un petit pincement et beaucoup de plaisir quand je reviens à Arlon, parce que j’ai gardé de très bons souvenirs de mes deux passages là-bas. J’y ai quand même gagné la Coupe et un titre de champion en P1.

À 39 ans, la forme et la motivation sont toujours là, après une saison compliquée à Freylange ?

Oui. Il faut s’entretenir, faire attention et ne pas aller dans les excès (fête, boissons). C’est ma recette, pour éviter les blessures. J’ai eu la chance, durant ma carrière, de ne pas avoir été victime de très grosse blessure. La plus grave, c’était à Arlon, une fracture du péroné (et opération). Je touche du bois. À Freylange, l’an dernier, j’ai eu différentes petites blessures musculaires. Au niveau du rythme, ce n’était pas évident de jouer de manière irrégulière, des parties de match.

Vous n’avez pas pensé à arrêter en fin de saison dernière ?

Cela m’a légèrement traversé l’esprit. C’est la première fois. Une fraction de seconde. Mes équipiers et mon entourage m’ont encouragé à continuer. Cela compte. Et tant que je prends du plaisir sur un terrain…

Pas peur de disputer la saison de trop ?

C’est toujours le problème quand tu repars pour une saison. Là, au départ, j’avais signé pour jouer en P2. La P1, c’est tout de même un autre niveau, d’autres contraintes, c’est plus intense, cela demande plus d’efforts à tous les niveaux. En début de saison, je me suis dit, une fois, « j’espère que ce ne sera pas l’année de trop ». Puis quand j’ai vu le club et comment ça se passait, je ne me suis plus posé la question et je me suis dit que j’avais fait le bon choix. Assenois, c’est un club très familial, avec de bonnes valeurs. C’est une belle surprise. Je suis super content d’être venu.

Quels sont vos objectifs cette saison ?

Déjà, faire en sorte que le club se maintienne. Il mérite de rester en P1 pour quelques années. Et personnellement, j’espère être épargné par les blessures et livrer une bonne saison. Pourquoi pas figurer parmi les meilleurs buteurs de la série ? Dans les 8-10 premiers, ce serait déjà bien. À 20-25 ans, tu vises toujours le podium. À 39 ans, si je peux déjà leur monter que les papys peuvent les embêter dans ce classement, les titiller… Mais il n’y a pas que moi qui suis capable de marquer dans l’équipe. Et donner des assists, c’est tout aussi important.