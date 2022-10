Nathan Marenne, le capitaine de Chaumont, n'est pas stressé pour la suite

Par rapport au match de vendredi, Nathan Marenne avait quelques regrets. "A mon humble avis, nous méritions mieux que cette défaite, indique Nathan Marenne. Nous avons quand même dominé toute la seconde période. Nous avons eu des occasions, mais nous n’avons pas su faire preuve de réalisme devant le but. L’efficacité, c’est vraiment ce qui nous manque depuis le début de la saison. En P1, tu ne peux pas te permettre de rater trois ou quatre grosses occasions, sinon, tu te fais punir directement. Après, vendredi, je suis aussi coupable sur le 0-2 avec une bête perte de balle. Quand nous sommes revenus à 1-2, je pense que tout le monde croyait vraiment que nous allions égaliser. Le souci, c’est que nous avons pris le troisième but dans la foulée. Et ce but, il a vraiment fait mal dans les têtes."

Une des moins bonnes attaques, mais une des meilleures défenses

Nathan Marenne l’a dit, Chaumont manque de réalisme. La preuve, les Bleus n’ont marqué que neuf buts depuis l’entame de la saison. Par contre, derrière, le bloc chaumontois est plutôt efficace avec onze petits buts pris en neuf journées. "Je pense que nous faisons preuve d’une bonne organisation, confie Nathan Marenne. Et c’est encore plus frustrant de ne pas s’imposer quand tu tiens bon derrière. Dans le jeu, je trouve que nous répondons souvent à l’attente, nous jouons bien, nous avons des occasions. Mais bien jouer sans mettre la balle au fond, cela ne sert pas à grand chose hein ! Au football, le principal, c’est de marquer des buts. Si tu ne marques pas, c’est compliqué de gagner."

Comme la plupart de ses équipiers, Nathan Marenne a vraiment découvert la première provinciale cette saison. "En P2, dans certains matches, tu vois vraiment que l’adversaire est plus faible. En P1, ce n’est pas le cas. Mais pas mal d’équipes de P2 peuvent tenir la route dans cette série, assure Nathan Marenne. Encore plus dans le championnat de cette saison où beaucoup d’équipes sont sensiblement du même niveau."

Après neuf rencontres, Chaumont compte onze points. Un bilan qui satisfait Nathan Marenne. "C’est difficile de dire si le bilan est bon ou pas, mais nous savions très bien que nous n’allions pas prendre 24 points après neuf matches, sourit le médian. D’un côté, je me dis que nous pouvons être heureux du bilan actuel. Il ne faut pas oublier d’où nous venons. 33 points en fin de saison si on suit la même moyenne ? En théorie, cela doit être assez pour se sauver, Mais j’ai vraiment la conviction que nous allons encore progresser. Je ne stresse pas trop pour la suite. Nous voyons une évolution de match en match et je sens que les joueurs sont en train de se libérer. En début de saison, nous nous sommes mis une pression un peu inutile. Nous voulions prouver que nous avions la place à ce niveau. Or, un joueur qui évolue avec de la pression, il est moins bon. Le football, cela doit rester du plaisir. Si je regarde le classement de P1 ou de D3 en premier le lundi matin ? Oh, je regarde tous les classements. Juste par curiosité. De toute manière, nous ne sommes que mi-octobre. Il est beaucoup trop tôt pour commencer à calculer."