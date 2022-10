Messancy, la seule équipe de P1 qui n'a pas encore gardé le zéro

Messancy a toujours trouvé le chemin des filets

Avec 18 buts encaissés, le champion de 2A présente l’arrière-garde la plus friable de la série. Messancy est d’ailleurs la seule équipe qui n’a pas encore réussi à garder le zéro en P1. "Cela doit devenir une priorité, estime l’ancien Cassidje. Nous montrons de belles choses, dans le jeu, mais nous manquons un peu de structure, d’organisation. Nous devons resserrer les lignes et, dans mon cas, peut-être me projeter un peu moins. Avec la force de frappe qui est la nôtre, nous savons que si nous n’encaissons pas, nous avons de bonnes chances de gagner. Nous nous créons pas mal d’occasions à chaque match et nous avons, d’ailleurs, toujours trouvé le chemin des filets jusqu’ici."

Si Messancy ne cesse de reculer dans le classement et ne compte plus que deux unités d’avance sur la lanterne rouge, Romain Delongueville ne s’affole pas. "Les derniers résultats ne sont pas bons, mais si je regarde le contenu, je reste confiant pour la suite, dit-il. On a parfois été mal payé. Je repense notamment à ces deux buts annulés contre Sart. L’équipe qui m’a laissé la meilleure impression ? J’ai trouvé Oppagne assez complet. Arlon, en deuxième période, nous a aussi donné du fil à retordre."

Le joueur regrette-t-il d’avoir quitté Ethe pour Messancy ? Pas du tout ! "J’ai directement adhéré à la vision du foot de Romain Ollé-Nicolle quand je l’ai rencontré, dit-il. Nous sommes entre 18 et 20 à chaque entraînement et tout le monde se donne à 200%, y compris ceux qui n’étaient pas repris le week-end précédent. Cela montre que le coach gère bien son groupe. Il n’a pas peur de faire des choix: les plus méritants jouent, point à la ligne. Et je suis persuadé que le travail finira par payer."

Tous les matchs filmés

Le technicien français de Messancy ne laisse rien au hasard. Tous les matchs de son équipe sont d’ailleurs filmés intégralement. "On n’a pas encore fait de véritable analyse, en groupe, mais chaque joueur a accès aux images 48 heures après le match. Personnellement, j’essaye de visionner toute la rencontre à chaque fois, glisse le citoyen d’Arlon. C’est enrichissant, car cela t’oblige à te remettre en question. Il y a souvent une différence entre ce qu’on a ressenti sur le terrain et ce qu’on voit ensuite à l’écran. Et quand tu n’as pas effectué une course à 200%, comme tu aurais dû le faire, eh bien tu as la preuve devant les yeux."