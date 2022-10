Marloie à une petite victoire de la tranche

Quand on est leader et que l’on évolue durant 45 minutes à onze contre dix, on s’attend à décrocher mieux qu’un partage. Mais, surtout, à installer une pression permanente sur l’adversaire et à l’empêcher de ressortir en multipliant les occasions. Cela, on ne l’a pas vu de la part de Marloie qui reste cependant toujours invaincu. "Notre souci principal est lié à notre manque de vitesse d’exécution, on ne faisait pas tourner le ballon assez vite de gauche à droite. Ce qui permettait à Richelle de se décaler, confiait Julien Dessart. Au final, on peut être content de ne pas perdre, même si une victoire nous aurait permis de créer un petit écart avec nos hôtes."