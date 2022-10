Manhay trop affaibli pour riposter

L’infirmerie est de plus en plus remplie chez les Manhaydoises. Dubois se blesse à l’échauffement alors que Maraite se présente fiévreuse. Si les Brabançonnes ouvrent vite le score, Halgenstijn égalise avant le quart d’heure (1-1). À la pause, T. Méan et C. Iacovano, blessées, doivent jeter l’éponge alors que Lecrenier et Halgenstijn serrent les dents. Woluwe plante le but de la victoire avant l’heure (1-2). « Les filles issues de la P2 se sont battues comme des lionnes, commente le T1, Geoffrey Méan. Le match est resté équilibré et nous avons eu quelques opportunités, mais la finition n’était pas au rendez-vous. »