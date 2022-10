Dans cette situation, pour les visités, il faut pouvoir compter sur une défense de fer et surtout sur un gardien en pleine grâce. Ce fut le cas, surtout dans le chef du dernier rempart Jeffrey Brault, qui allait multiplier les interventions décisives, déjà après le premier quart d’heure sur un coup franc de Warlomont bien repris par Zervakis. Mais le gardien visité était déjà bien affûté pour repousser. Ce fut encore le cas à de nombreuses reprises durant le premier acte.

Et que dire alors de ses interventions décisives après le repos face aux assauts répétés venus tantôt de l’inusable Warlomont sur phases arrêtées ou encore d’un Huberty au sommet de sa forme pour semer le danger aux seize mètres.

Tout cela sans oublier quelques tentatives locales en reconversion, à l’image d’un raté trois étoiles de Vériter sur un service de Perreaux. Ou mieux encore ce qui aurait été le hold-up du siècle lorsque dans les arrêts de jeu, la longue rentrée en touche de Bréjard trouvait Cravatte pour une reprise à côté du cadre.

« Des jeunes qui montrent de bonnes choses »

Un point perdu ou gagné, on comprendra la version contradictoire des deux coaches. Pour Éric Picart, on devine une pointe de déception: "Je reconnais qu’on est en déficit devant le but. Face à une équipe qui jouait avec des “lapins” qui couraient en contre, on n’a pas su faire la différence. Mais je suis confiant pour la suite, même si je suis conscient que ce sera serré jusqu’au bout."

On devine la satisfaction à peine voilée de son vis-à-vis Antonin Bissot: "Je suis content de la prestation d’ensemble, mais je serai le T2 le plus heureux du monde quand Damien Tucci reviendra. Pour moi, ce partage est un bon point, avec un noyau décimé et très bien comblé par des jeunes qui montrent de bonnes choses. "

LONGLIER: Brault 9, Bihina 7 (61’, Toussaint 6), Vériter 5 (88’, G. Noël), Debehogne 6 (80’, G. Noël), Perreaux 6, Van Den Eynde 5, Nicolas 5 (55’, H. Noël 6), Henrotte 6, Cravatte 5, Romain 6, Bréjard 7.

FREYLANGE: Lapraille 6, Gengler 7, Déom 6, Mendes 6, Verger 6, Gomes 7, Zervakis 6 (59’, Hentcho 6), Warlomont 7, Dechamps 6, Huberty 8, N’Diaye 6.

Arbitre: G. Dropsy.

Assistance: 95.

Cartes jaunes: Van Den Eynde, Verger, Gomes.

Note du match: 7.

19’, excellente combinaison entre Warlomont et Zervakis dont l’envoi oblige Brault à un premier envol.

28’, Verger sert idéalement Huberty dont la reprise instantanée flirte avec le cadre.

46’, un envoi puissant de N’Diaye oblige une nouvelle fois Brault à repousser des poings.

60’, Perreaux offre sur un plateau à Vériter, qui manque une occasion trois étoiles.

90’+2, sur une longue rentrée de Bréjard, Cravatte est à la réception et manque la balle du hold-up.