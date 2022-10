Les murs ont tremblé, pas les Méchois

L’impuissance offensive des Habaysiens en 2e période eut d’ailleurs pour conséquence de laisser sans voix un Samuel Petit quelque peu résigné face au manque d’inspiration des siens.

Tout portait à croire, pourtant, que les Mauves allaient avoir toutes les peines du monde à contenir des Habaysiens séduisants une semaine plus tôt sur le synthétique hutois. Parce qu’ils devaient se remettre d’une large défaite à Marloie et se priver d’éléments défensifs importants comme Bechet, Schmit et Th. Day, là où Samuel Petit disposait, lui, d’un noyau quasiment au complet. Au point de laisser sur le banc ou en tribune des garçons comme Ajavon, Déom, Copette ou Herman.

Défense totalement inédite

Deux bonnes tentatives à distance de Léonard (détente de Brolet) et Serwy (à côté) semblaient d’ailleurs confirmer cette tendance en début de partie. Mais les Méchois, avec un compartiment défensif totalement inédit (Walelo devant le quatuor Blaise-Evrard-Pietquin-Gomrée), allaient prendre peu à peu confiance et, par un jeu plus direct que les Rouges, inquiéter à leur tour Reichert via Gasparoto (tir trop enlevé), Dewalque (frappe bondissante écartée par le gardien) et Blaise (heading à côté).

C’est donc assez logiquement que les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score vierge. Logiquement aussi qu’Evrard écopait d’une 2e carte jaune, après des essais dangereux de Molinari et N. Day, tous deux de la tête et sur des phases arrêtées.

Cinq matches sans victoire

En infériorité numérique, avec Puffet repassant dans l’axe défensif comme à Marloie, les hommes de Philippe Petit, bien groupés, n’ont, étonnamment, jamais été vraiment mis sous pression. Brolet a certes joliment détourné une déviation acrobatique de Molinari (qui aurait sans doute pu mieux jouer le coup), mais deux frappes successives de Dewalque et Laurent, écartées par Reichert, ont indiqué que Meix gardait du répondant via ses reconversions.

Les Méchois, au bout du compte, empochent une unité au parfum de victoire avant de recevoir Libramont dans un premier match à six points. Tandis que les Habaysiens, après une série de cinq rencontres sans victoire, voient tout doucement le doute envahir leur vestiaire. Sans y faire autant de bruit que leur coach cependant…

HABAY-LA-NEUVE: Reichert ; Vialette, Reyter, Jaspierre ; Gillet (55’, Herman), Ansion (75’, Grevisse), Lecomte (75’, Jacob), Poncelet, Serwy (64’, Copette) ; Molinari, Léonard.

MEIX-DVT-VIRTON: Brolet ; Blaise, Evrard, Gomrée, Pietquin ; Walelo, Laurent (87’, Breda), N. Day (65’, Limpach) ; Gasparoto (83’, Erdeljan), Puffet, Dewalque (79’, Godfrin).

Arbitre: A. Soors. Assistance: 180.

Cartes jaunes: N. Day, Jaspierre, Gasparoto.

Carte rouge: Evrard (60’, 2 CJ).

Note du match: 5.

60’, déjà averti en première période, Evrard commet une faute évitable aux abords de la ligne médiane ; Meix est à dix.