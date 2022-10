"On aurait pu être meilleur, en défense, mais on a vu un bon Neufchâteau, commente le coach du BCCA, Thomas Celant. On a dominé à l’intérieur et les filles ont su profiter de l’espace libéré par les grandes pour shooter à distance. En face, c’était une belle équipe. Rulles m’a bien plu. Ce ne sera pas facile en championnat, surtout à Rulles. Je comprends qu’elles ont battu de grosses équipes. Elles sont très agressives, jouent avec leurs tripes, mettent la pression directement. C’est déstabilisant. Mais c’est bien, cela permet de progresser."

Rulles a chèrement vendu sa peau et était encore dans le match à 5 minutes du terme (58-63). Mais il a manqué un petit quelque chose aux Rullotes, de la réussite, des rebonds, de l’expérience, pour mieux gérer les derniers échanges. "On a manqué de justesse, ajoute le coach Mathieu Fivet. Pour gagner ce genre de match, il faut être parfait. Et on n’a pas été assez bon dans tous les secteurs de jeu. On n’a pas eu, non plus, ce brin de réussite offensive qui aurait pu faire basculer le match en notre faveur. Mais je ne suis vraiment pas mécontent. Il faut dire que Neufchâteau, c’est le Top 5 de la série en R1, avec Ciney, Namur, Huy et Liège. "

« On ne pouvait pas jouer mieux »

Jacob lance Rulles (4-0) et la pression défensive des Gaumaises provoque 3 pertes de balle d’affilée du BCCA. Mais les Rullotes n’en profitent pas. Seules Jacob et Fivet trouveront l’anneau dans le 1er quart-temps. Fivet s’illustre en pénétration et à distance. Elle a du culot et posera problème, durant tout le match, à la distribution de Neufchâteau. Les Chestrolaises, elles, s’appuient sur Henket, la reine de la raquette, qui joue juste, qui fait jouer ses équipières et qui empêche Donnez de s’exprimer. Elles répliquent aussi avec des shoots de C. Laurent, Deneve, Guiot et Leblanc: 8-8, 13-13, 18-15, 18-22 (10’). "Ce qui est frustrant, c’est qu’on joue super bien et c’est 13-13, glisse Mathieu Fivet. On ne pouvait pas jouer mieux. Mais Neufchâteau ne ratait rien." Laurant, Antoine et Bruyns prennent le relais sous l’anneau (20-30). Boulard s’interpose (25-30), Donnez sort de sa réserve, mais le jeu collectif du BCCA, la puissance de Henket et l’adresse de Leblanc font des dégâts (31-42 à la pause).

Rulles resserre sa défense et revient à 49-52 (27’) sous l’impulsion de Laffalize, Dumay et Fivet. La bombe de Vanbelle arrive au bon moment pour le BCCA (53-59 à la 30’), mais Fivet et Hutlet insistent: 58-63 (35’). Il y a match. Les Rullotes ne se rapprocheront, toutefois, pas davantage. Henket est intraitable, Guiot file en contre-attaque et Jacquemin allume à trois points, pour mettre fin au suspense: 58-72 (38’), 64-76. "C’est un objectif, cette Coupe. Et ça le devient plus sérieusement à chaque match ", conclut Thomas Celant.

En quarts de finale, Neufchâteau ira à Herve-Battice (R1), qui a battu Namur (63-59).