Le leader bien trop fort pour Virton

Vendredi, les jeunes Gaumais n’ont pu opposer que leur courage au champion de Belgique en titre et actuel leader de la compétition. Le Français Fruchard n’était pas présent pour cette rencontre et c’est donc le trio Massart-Lemaitre-El Hakem qui a été aligné. L’objectif de la soirée: se mesurer aux meilleurs joueurs du championnat et, pourquoi pas, aller chercher une victoire pour sauver l’honneur. Mais une chose est sûre, les Virtonais n’allaient pas pouvoir compter sur leurs supporters pour se transcender. "Ça devient compliqué quand on voit qu’il y a à peine une petite dizaine de supporters pour assister à une telle rencontre, déplore le manager virtonais Patrice Mullenders. Quelques-uns des meilleurs joueurs du pays sont présents (NDLR: et un ancien joueur du Top 10 mondial, Smirnov) mais on ne voit quasiment personne à la salle."