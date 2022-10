La situation d’Anderlecht ? Qu’en pensent les supporteurs de notre province: « On est bien trop laxiste avec ces supporters »

« Cinq ans qu’on ne voit plus rien »

Jean-Louis Michel, l’entraîneur de Châtillon, est aussi le secrétaire du club de supporters anderlechtois du Sud-Luxembourg. "C’est désolant, ce qui s’est passé. Inacceptable, clame-t-il. Je n’étais pas à Sclessin, mais je suis allé à West Ham où ça s’est déjà mal passé. Mais comment tout cela est-il possible ? Il semble évident qu’il y a des complicités pour qu’ils puissent entrer avec des fumigènes. Au-delà de tout ça, la crise est profonde. Cela fait cinq ans qu’on ne voit plus rien à Anderlecht. Les longs déplacements, les horaires ridicules imposés par la Pro League et le manque de résultats: c’est décourageant. Il n’y a plus que l’argent qui compte malheureusement, Anderlecht en manque et la direction ne l’utilise pas au mieux. Elle fait confiance à des gamins qui n’ont pas tous le niveau et commet des erreurs de casting. Il faut remonter au moins cinq ans en arrière pour trouver la trace de joueurs au niveau d’Anderlecht. Le dernier avant-centre de qualité, c’était Mitrovic. Même un Zirkzee n’était pas exceptionnel. Pour Vertonghen, j’ai mes doutes, quand on voit les buts qu’on encaisse. Et le pire, c’est Amuzu. On l’a gardé alors qu’on pouvait gagner huit millions. Il ne sait pas centrer, ni finir une action. Il n’a rien apporté. Même dans les buts, c’est compliqué depuis le départ de Proto. Quand tu sais qu’on attend le retour de Trebel comme le Messie, ça fait un peu peur. Le coach ? Je n’aurais pas voulu être à sa place. C’est difficile de savoir s’il est plus en faute que les autres. Je pense quand même qu’il s’est planté en persévérant avec sa défense à trois."

« Un recul de trois ans »

Aurélien Huberty, l’ancien joueur d’Arlon et Bertrix, a, de manière étonnante, pris pour la première fois un abonnement cette année. "J’allais déjà régulièrement à Anderlecht avant, mais cette année, j’ai plus de temps. Je me suis donc décidé. Maintenant, n’allez pas croire que vous avez un inconditionnel au bout du fil ; si Anderlecht perd, cela ne m’empêche pas de dormir, pose-t-il d’emblée. Vous ne me verrez jamais avec un tatouage du club sur le bras (rires). Ce qui s’est passé à Sclessin, c’est navrant, mais c’était attendu. Non, je n’y étais pas et je n’en suis pas fâché. Quand je me rends au stade, c’est plutôt en famille, pas pour assister à un tel spectacle. J’étais au match contre Bruges. Une bonne partie du stade a applaudi les joueurs à la fin, sauf une frange d’ultras qui tournaient le dos. Et dehors, on percevait que ça chauffait déjà. On sentait que de tels débordements allaient arriver. Selon moi, Kompany a fait du bon boulot avec Anderlecht, il a mis un projet en place et là, on a reculé trois ans en arrière et c’est à la direction de se justifier là-dessus. Même si on sait que le principal problème vient du manque d’argent. Mais c’est difficile de cerner les vraies raisons de ce qui s’est produit ces dernières semaines. On ne peut quand même pas être considéré comme le meilleur entraîneur à l’Union et devenir le pire trois mois plus tard. En plus, si vous regardez bien, cette saison n’avait pas trop mal démarré. Un Silva, notamment, se faisait remarquer. J’ai du mal à comprendre."

« Des interdictions à vie »

Détenteur d’un abonnement depuis une demi-douzaine d’années, Jean-Pierre Descamps, l’ancien secrétaire du Gaumais Saint-Léger, ne l’a pas renouvelé cette saison. "Cela devenait usant de se déplacer pour un tel spectacle, justifie-t-il avant d’évoquer les incidents de Sclessin. Une honte ! Pour moi, il y a une véritable fracture entre ceux que j’appelle les tocards de Bruxelles et les vrais supporters. On les voit arriver au stade, tous vêtus de noir. Les stewards les laissent faire ce qu’ils veulent. J’avais déjà écrit à la secrétaire de Van Holsbeeck il y a quelques années pour le signaler. Ça, plus des fouilles superficielles aux entrées et on ne doit plus s’étonner de voir des fumigènes lancés ainsi. Ce qui me fait le plus mal, c’est d’entendre les supporters du Standard affirmer que c’est encore Anderlecht. Ils doivent avoir la mémoire courte. Des énergumènes comme ceux-là, il y en a partout, qui font bien plus de tort que de bien à leur club. On est bien trop laxiste avec eux. Fermeture temporaire des tribunes incriminées, interdictions de stade à vie, interdictions pour des déplacements, il ne faut plus hésiter. Comme les Anglais l’ont fait." Concernant l’aspect sportif, le citoyen de Saint-Léger fait grise mine également: "C’est de pire en pire. La direction a commis des erreurs de casting, mais je ne lui en veux pas trop car je sais que la gestion post-Van Holsbeeck était un véritable cadeau empoisonné. Mazzu ? Il n’était sans doute pas assez sévère. À l’Union, il entraînait des morts de faim qui ne juraient que par lui. Ici, ce n’était pas le cas et il a cherché vainement des solutions. Je pense que son successeur doit être un coach sévère qui n’hésitera pas à botter les fesses de tous ceux qui ne répondent pas à l’attente. Des jeunes qui ont le gros cou parce qu’ils jouent à Anderlecht, mais ne montrent pas grand-chose, et des cadres en perte de vitesse, qui sont incapables de bien les guider. Par leur attitude, Refaelov et Hoedt sont décevants dans ce registre. Le Hollandais, il faut l’éjecter. Reste à espérer que ça va aller mieux, qu’on finira dans le Top 8 et qu’on ira loin en Coupe. Il y a peut-être moyen de faire bonne figure en Conference League aussi. Je ne suis pas découragé pour autant. Tôt ou tard, un club comme celui-là ressortira la tête de l’eau. Et je suis convaincu qu’on n’attendra pas 25 ans."