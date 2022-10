La famille et le foot, les moteurs de Santi Mosquera, le médian de Libramont

Et pourtant, Libramont s’est fait peur ce samedi. Car quand Ciney a égalisé à cinq minutes de la fin, pas grand monde n’aurait misé cinq euros sur une victoire de Libramont. Sauf Santi Mosquera. "Moi, même quand Ciney a égalisé, je savais que nous allions gagner, commente le médian défensif. Une fois que Ciney a marqué, j’ai directement crié à mes équipiers de relever la tête et de continuer à y croire. Il fallait montrer de l’envie et jouer jusqu’au bout. Parfois, nous avons été faibles dans les moments difficiles. Ce samedi, nous avons montré que Libramont était fort."

« Servir de déclic »

Mais Santi Mosquera le sait, cette victoire ne doit pas être un aboutissement pour Libramont. "Il faut confirmer. J’avais bon espoir que la rencontre de ce samedi soit le début de quelque chose de nouveau, indique l’Argentin. Je pense que le succès va nous servir de déclic. Nous devons enchaîner."

En début de saison, Santi Mosquera s’était fait remarquer négativement avec une exclusion totalement évitable à Mormont. Parfois très sanguin, le médian défensif a appris de ses erreurs. La preuve, depuis sa double jaune à Mormont lors de la deuxième journée, le gamin de 22 ans n’a plus croqué une seule biscotte. "Je suis devenu plus calme ? Oui. Je pense que ma mauvaise expérience à Mormont m’a appris pas mal de choses, commente Santi Mosquera. J’ai été puni en allant jouer deux matches avec l’équipe B, en troisième provinciale. Mais cela m’a fait beaucoup de bien. J’ai pris pas mal de plaisir là-bas. J’ai été bien accueilli par le groupe et par le coach. Je dois vraiment les remercier. Et je remercie aussi Samuel Bodet. Nous avons eu une bonne discussion et il ne m’a jamais lâché. C’est important de se sentir soutenu. Je ne vais pas utiliser l’expression de Momo Mezouari et dire que j’ai changé, mais en tout cas, depuis le match contre Mormont, je n’ai plus pris une carte. J’espère que cela va continuer de la sorte."

« Marcelo ? C’est devenu mon tonton »

Si Santi Mosquera est plus calme, parfois, le tempérament de l’Argentin refait surface. Comme par exemple lorsqu’il a adressé une remarque à Mathéo Vandaele d’une manière un peu trop véhémente. Avant de s’excuser directement. "C’est mon tempérament, justifie Santi Mosquera. Mais je m’excuse tout de suite pour la manière dont je fais passer le message. Mais vous l’aviez écrit en début de saison, j’ai le sang latin. C’est ma manière d’être. Chez nous, en Argentine, après la famille, le football, c’est le plus important. Moi, je vis le football de cette manière, je donne tout sur le terrain. Et je donne toujours le meilleur de moi-même. Mon acclimatation à Libramont ? Ce club me rappelle le club de mon village en Argentine. Libramont, c’est devenu une famille. Je m’entends très bien avec les joueurs, le staff, les supporters. Et le fait d’avoir Marcelo Mendoza, un autre Argentin, dans le staff, c’est vraiment chouette. Marcelo, même s’il n’est pas de ma famille, je le considère comme mon tonton."