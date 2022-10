« La différence, c’est Blaise »

« La différence par rapport à notre match à Marloie ? Le retour de Guy Blaise ; il apporte de la consistance à notre défense », répond Gérald Brolet, le portier méchois. Le coach Philippe Petit abonde dans le même sens : « Il y a un Meix avec Blaise et un Meix sans lui. C’est 100 % de différence. Il bonifie ceux qui jouent à ses côtés. Prenez Dylan Puffet. À Marloie, il jouait derrière et ça s’est mal passé. Ici, il est repassé en défense pour la dernière demi-heure et Guy l’a tout de suite mis en confiance. C’est assez incroyable ce qu’il parvient encore à faire sur un terrain à presque 42 ans. »