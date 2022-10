Entré quelques fois au jeu précédemment, il était aligné aux côtés de Jordy Jadot. L’attaquant de 22 ans a débarqué en toute fin de mercato chez les Gaulois. Formé au FC Liège et passé par le Patro Eisden Maasmechelen ou les U21 de Tongres plus récemment, Freddy Lopange a (enfin) débloqué son compteur but. "J’ai été freiné par une déchirure des ligaments croisés il y a deux ans, note l’attaquant liégeois. Je suis venu à Oppagne pour me relancer, je sais que c’est un bon club, ambitieux. Je remarque qu’il y a de la qualité à chaque séance. Nous devons terminer dans le top 5 et avons les qualités pour être champions aussi. Mais il y a des adversaires de qualité dans une série que je découvre. Sart évidemment, Longlier ou encore Arlon que nous défions la semaine prochaine."

Très mobile, mais encore perfectible techniquement, Freddy Lopange avait déjà signé une entrée déterminante face à Houffaloise il y a quinze jours. Mais face à Bastogne, il a enfin marqué son premier but et ne compte pas s’arrêter là.

"Je me suis fixé comme objectif d’inscrire 15 buts, note le Coalisé. Un attaquant a besoin de confiance, le coach m’en a donné ce samedi et j’ai ouvert mon compteur. Je veux aussi jouer le plus possible."

Après son revers face à Sart, Oppagne a donc repris sa marche en avant sans bien jouer. "Bastogne nous a posé des soucis et nous aurions pu faire mieux, mais il faut aussi parfois gagner sans être bons. Nous devons mettre la pression sur Sart", conclut Freddy Lopange.