Du côté verviétois, la B0 Anne-Catherine Godefroid n’effectue pas le déplacement tandis que la jeune B6 Clara Ceulemans se voit offrir une première expérience en Superdivision. Alors qu’Alisson Simar s’impose joliment en trois sets face à Anaïs Lambiet, Camille Guillaume est malmenée par Maïté Heyeres et finit par s’incliner 11-8 en belle.

Pas le temps de souffler que Simar est poussée également au 5e set par la B2 de Minérois, mais cette fois, c’est la joueuse de Dinez qui conclut, 11-8 en belle. "Maité Heyeres a fait de gros progrès. Quand nous avons débuté le tennis de table, je gagnais systématiquement contre elle. Mais là, cela faisait un petit temps que je ne l’avais pas battue. Elle pousse bien et est efficace en contre-attaque. Ma victoire était importante pour l’équipe", se réjouit Alisson.

Dans le même temps, Coralie Rech bat Ceulemans et le score passe à 3-1. Les deux duels suivants vont s’avérer cruciaux. Menée 2 sets à 1 par Ceulemans, Guillaume sort la tête de l’eau et émerge 11-8 dans la manche décisive. Scénario identique à la table voisine où Rech doit remonter deux sets face à Lambiet, mais prend un excellent départ en belle pour s’imposer 11-3. À 5-1, Dinez assure son succès en remportant le double en trois sets serrés.

Ceulemans s’offre ensuite une première performance en Superdivision en écartant Simar, mais Guillaume gagne pour la 2e fois de l’après-midi contre Lambiet. Dans l’ultime rencontre, Coralie Rech se fait surprendre par Heyeres. Dinez aura souffert, mais cette fois, les manches décisives auront tourné en sa faveur.

Jamoigne 0 – Basècles 10

En proie à des soucis d’effectif, Jamoigne n’aligne que deux joueuses et n’a pas fait le poids face à Basècles, malgré quelques sets serrés et deux belles perdues, l’une par Aurore Lamberty face à Caroline Massart, l’autre dans le double. Avec 10 points, Jamoigne reste toutefois à distance respectable de la zone rouge avant d’attaquer un dernier week-end d’octobre avec deux rencontres au programme, le samedi à Leuven et le dimanche à domicile contre Malonne, dans un match avancé de la 10e journée.