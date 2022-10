Demars et sa compagne avaient mangé du lion en Atlas

Maxime a fini 4e sur 53 finishers, en 8 h 19, au terme de deux étapes de 42 et 26 km (3 850 m de dénivelé positif au total), Ludovic 11e (10 h 32) et Nicolas 21e (12 h 21). Emmeline, qui ne faisait pas le 26 km, a terminé 2e sur une bonne vingtaine de dames (42 km en 7 h 45). "Nicolas avait participé à cette épreuve en 2014 et nous a embarqués, commente Maxime Demars. On s’est un peu demandé ce qu’on faisait là, au milieu de nulle part. Le camp de base était à 2 700 m d’altitude. On a eu bien froid les quatre nuits, dans des tentes pas très thermiques. Mais les paysages étaient somptueux. Même s’il fallait regarder aussi où on mettait les pieds, sur des parcours en caillasse hyper techniques."

Emmeline n’avait jamais couru 42 km

Le boucher bertrigeois commente son brillant résultat et celui de sa compagne: "Le premier jour, j’ai fait la course devant avec trois Marocains qui, d’après l’organisation, iront aux Mondiaux début novembre. Au 20e km, j’ai lâché prise dans une montée. Sur la 2e étape, à bonne distance de ceux-ci au général et avec une belle avance sur le 5e, l’idée était d’accrocher les Marocains le plus loin possible. J’ai tenu jusqu’au 21e km. Emmeline a juste été devancée par une professionnelle (NDLR: la Française Sophie Fortini, 11 minutes devant), et a fini à quelques minutes à peine de Nicolas et Charly. Elle n’avait jamais couru un trail de 42 km, mais s’était bien préparée en suivant un programme concocté par François Reding."