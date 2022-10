Après Tellin, Carlsbourg s’offre le scalp de Libramont

D’aucuns estimaient que Libramont B était tout bonnement injouable à domicile, sur sa surface synthétique. Il s’avère que les Carlsbourgeois viennent de démontrer le contraire, et ce une semaine seulement après avoir fait chuter les Tellinois. Le score est d’ailleurs le même que le week-end dernier. Les Rouge et Blanc se sont effectivement imposés sur un score Arsenal. "Match relativement fermé, mais les gars ont fait preuve d’abnégation et de solidarité, et ce malgré le fait qu’ils ne touchent pas un penny. Je tiens à les féliciter chaleureusement et suis fier d’être leur entraîneur", souligne le mentor de Carlsbourg, François Dambly. "C arlsbourg a bien joué le coup, ils ont bien fermé la boutique et nous n’avons pas pu trouver la solution même si nous avons eu l’opportunité d’égaliser", reconnaît quant à lui le coach local, Samir Chentour. Le héros du match se nomme Lucien Comblin qui, outre son but à la 8e a sauvé la mise en empêchant l’égalisation avec un geste salvateur.