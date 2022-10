Premier succès pour Athena, premier point pour les dames d'Athus

En Promotion, chez les Messieurs, le derby entre le Stabulois et Athena a tourné en faveur des Nordistes. Les joueurs de Pascal Hennuy ont donc décroché leur première victoire de la saison dans une rencontre qu’ils ont bien maîtrisée (0-3). "Le premier set a été disputé car nous avons commis un peu trop d’erreurs, confie Pascal Hennuy. Par la suite, les erreurs ont été moins nombreuses et nous avons su accélérer le jeu pour faire mal à cette équipe du Stabulois. Il s’agit d’une première victoire qui fait du bien à toute l’équipe, d’autant plus que la manière était au rendez-vous. " Athena savait qu’il s’agissait d’un match important pour la suite. "Le Stabulois B est l’autre promu luxembourgeois et il s’agissait de notre principal concurrent pour le titre en P1 l’an dernier, se souvient Pascal Hennuy. Donc, nous savions que ce derby était une rencontre importante à négocier. Au repos pendant quinze jours désormais ? Oui et c’est assez embêtant. Depuis le début de la saison, nous enchaînons toujours une rencontre et un week-end de repos, ou même quinze jours comme cette fois. Pour le rythme, ce n’est vraiment pas évident."

Toujours en promotion, Bertrix a offert un beau cadeau d’anniversaire à Olivier Martin en venant à bout de Jemeppe malgré la perte du premier set.

Chez les Dames, Athus-Messancy a pris ses premiers points, mais s’incline face à La Vierre (2-3). Dans l’autre derby de la journée, le Stabulois a été dicter sa loi à La Roche.