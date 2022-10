P3E: Vaux-sur-Sûre perd ses premiers points

Montleban 3 – Tavigny 0

Les Vert et Noir se replacent dans la colonne de gauche face à une formation de Tavigny qui retrouvait un peu de couleurs ces dernières semaines, en même temps que des blessés de longue date.

Le score est toujours vierge au repos mais un premier penalty converti par Hicham Moussaria débloque le compteur dix minutes après la reprise. On retrouvera le même Moussaria, toujours depuis les 11 mètres, à la 72e pour le 2-0. Deux minutes plus tard, Dylan Cougnet se chargera du troisième but visité.

Sibret 1 – Salm 2

Deuxième revers de rang pour Sibret, face à une formation salmienne qui rapplique à deux longueurs du top 5. Les Jaune et Rouge débutent parfaitement la rencontre et ouvrent le score dès la 6e minute par Muller mais perdent Cyril Rome dès la fin du premier quart d’heure.

Cela ne refroidit pas Noah Remacle, qui plante sa 5e rose de la saison (0-2).

Gusbin réduira la marque avant l’heure de jeu mais l’équipe coachée par Jérôme Meulders tiendra jusqu’au coup de sifflet final.

Lierneux 5 – Sainte-Ode B 0

Face à la lanterne rouge, Lierneux n’aura joué qu’une mi-temps. "Après la pause, il n’y avait aucun rythme, tout le monde attendait impatiemment la fin du match", glisse Christophe Minet, le coach visité.

Sébastien Remy, de la tête, déflore la marque, avant que Barry, Keyeux, puis à nouveau Barry ne portent le score à 4-0 à la pause. Un seul but sera inscrit en deuxième mi-temps, par Remy tandis que Barry ne s’offrira pas un hat-trick, Browet-Generet arrêtant sa tentative sur penalty.

Vaux-Noville B 1 – Vaux-sur-Sûre 1

Premiers points perdus par le leader cette saison. Guillaume André trouve la faille après 11 minutes pour les Zèbres. Laurent Detaille réplique immédiatement, c’est 1-1 à la 18e.

Vaux-sur-Sûre frappera cinq les montants et terminera à 10, Majerus se voyant brandir deux biscottes coup sur coup.

"Pour son courage, Vaux-Noville mérite amplement son point. Nous n’avons pas été assez bons ", résume Stéphane Gillard.

Halthier B 0 – Givry B 5

Givry conforte sa place dans le top 4 grâce à un succès qui s’est dessiné en à peine 20 minutes avant le repos. Lhermitte a signé un doublé aux 25e et 39e minutes. Armel Body s’est chargé de saler un peu plus l’addition juste avant le café. Dans les 20 dernières minutes, Armel Body à nouveau puis Leduc ont infligé aux visités un score de forfait.

Cobreville 2 – Bourcy 0

Bonne opération pour Cobreville, qui distance un peu plus le bas de classement, avec une rencontre en moins. Le but d’ouverture tombe à l’heure de jeu par Lucas Ponsard. Florian Robin assurera la victoire des Mauves à dix minutes du terme.

Compogne 1 – Witry 0

Compogne s’impose à nouveau sur un score arsenal contre une équipe de Witry qui lui aura donné du fil à retordre. Les équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge. Dix minutes après les citrons, Grégory Debout ouvre la marque sur penalty (1-0). Les hommes de Fabrice Spoiden n’ont pas réussi à se mettre à l’abri par la suite et ont même souffert pour préserver la victoire.