P3D : Bomal et Champlon partagent l'enjeu, avec un but lointain de Dessy

Harre-Manhay B 2 – Bourdon 3

Profitant du partage entre Champlon et Bomal, Bourdon reprend la tête du championnat aux côtés de Rendeux. Les Manhaydois, menés durant toute la partie, n’ont pas baissé les bras et proposé du jeu. San Filippo égalise à 1-1 à la 23' tandis que Pire réduit l’écart à 2-3 à vingt minutes du terme. Mais les Verts, en tête grâce au coup franc de Vanlinthout, ont géré la partie. S. Agilonu et Leboutte ont fait le break dans le deuxième acte.

Rendeux 3 – Vecmont 2

Nouvelle défaite frustrante pour les Vecmontois qui ont pris des buts dans la foulée de leurs égalisations. Les joueurs visiteurs débutent mieux la partie et touchent la barre transversale, mais c’est Gjoni qui ouvre le score à la demi-heure (1-0). Sur phases arrêtées, Forgeur et T. de Potter vont égaliser, mais Ivaldi et Cornet rendront l’avantage aux Rendeusiens. "Nous avons eu de belles réactions face à une équipe qui vaut mieux que sa place au classement", conclut le mentor victorieux Peter Borsu.

Heyd 4 – Oppagne B 1

Le derby, qui a si souvent tourné en faveur des Gaulois, a été maîtrisé par Heyd. Si les joueurs visiteurs pressent dans le début de match, Burton ouvre le score sur un ballon relaché (1-0). Oppagne réagit par Harzimont (1-1) et Delatte qui frappe la barre. Derrière, Schmit et Collin font coup sur coup la différence à la demi-heure (3-1). Si l’envoi sur la latte de Phillippart aurait relancé les Coalisés à la 55', le but de Fagnoul dans la foulée clôture les débats (4-1).

Bande 0 – Houmart 2

Après la rencontre, le coach houmartois Benoit Theate ne comprenait pas ce que Bande faisait si bas au tableau. Les joueurs visiteurs ont eu la chance d’ouvrir rapidement le score et d’entériner leur victoire en fin de partie, deux fois par J. Theate (0-2). Entre les deux, les Bandurlains ont eu la possession, sans parvenir à la concrétiser. Houmart fait 10/12 et remonte dans le tableau.

Mormont B 3 – Roy B 1

Mené dès le quart d’heure via Jaumin (0-1), Mormont a attendu le dernier quart d’heure pour faire basculer la rencontre. La montée de Carmelo Spampinato, auteur d’un but et à la base de celui inscrit par Collignon, a été déterminante (3-1). L'auto-but de Sion rassurera définitivement le Racing.

Nassogne B 3 – Odeigne 6

Le duel du bas de tableau a tourné en faveur des Odeignois qui n’avaient plus gagné depuis la première journée. Pourtant, comme la semaine passée, Nassogne B a mené. Les joueurs visiteurs passent à côté de leur sujet dans le premier acte et le marquoir affiche 3-1 à la pause, Deminne (2) et Batter marquant pour les Verts. Après les citrons, les Nassognards ont peu à peu perdu pied en voyant les Odeignois revenir. Tout est rentré pour Odeigne où Moschetti (2), Bertrand (2), Lemaire et Bah ont participé au festival (1-6).