Mormont menait 3-0 au quart d'heure

L’inquiétude était grande du côté mormontois avant la partie. Comment Philippe Médéry allait-il pouvoir composer une équipe capable de tenir la route, sans les blessés et suspendus ? Le premier quart d’heure va rassurer tout le clan local. Après un essai de William Mauclet, qui frappe la base du poteau, la réaction de Mormont ne se fait pas attendre. Par deux fois en 2 minutes, Jordan Michel ponctue autant d’actions parfaitement construites. Lancé en profondeur par le même Michel, David Keysers ne loupe pas l’occasion pour planter le numéro trois. "Un début de partie rêvé, avec trois beaux buts, se félicite le mentor des Orangés. Je savais que La Calamine démarrait fort les débats, il fallait donc les prendre à la gorge. " Les Germanophones se reprennent et réduisent rapidement la marque sur penalty. Ce but les réveille et ils saisissent la moindre occasion pour porter le danger devant la cage de Marthoz. Cela se traduit par une reprise de Bultot sur le dessus de la barre et une tentative de ce même Bultot bien captée par Marthoz. En face, le très remuant Julien Hansoulle voit son essai repoussé par l’équerre. On joue les derniers instants du premier acte quand Mormont réclame en vain un penalty pour une faute évidente sur Axel Renard.