Michaël Louche, victime d'un infarctus avant son match à La Louvière

On aurait aimé faire les choux gras de la remarquable prestation, en D1, des Godis face à un Diest renforcé par Katchanov, lequel a subi les foudres d’un Victor Lobet déchaîné. Ou encore de la victoire sans fioriture des joueurs de Dinez dans le derby de Régionale. Malheureusement, l’actualité du week-end a été marquée par les soucis de santé de Michaël Louche, le joueur de Melreux. En déplacement à La Louvière, dès son arrivée, ce dernier ne se sentait pas très bien, pensant que les conséquences d’une intervention chez le dentiste pouvaient être à la base de ce problème. Au fil des minutes, toutefois, son état s’est détérioré, à tel point que ses équipiers ont pris la (judicieuse) décision de prévenir les services de secours. Sans le savoir à ce moment, ils venaient de placer là un geste qui allait sauver leur ami. Les secouristes ont en effet décelé un infarctus à leur arrivée sur les lieux. Rapidement transporté aux urgences, le Melreusien a été opéré dans la foulée et on lui a placé un stent. Dans la soirée, alors qu’ils continuaient à jouer dans les conditions que l’on peut imaginer, les Melreusiens ont reçu des nouvelles rassurantes. L’opération s’est bien passée. Michael Louche doit à présent se reposer. "Il nous a sonné lui-même, alors qu’on allait quitter La Louvière, pour nous rassurer, confie Pierre Carrier, son équipier. Sa compagne qui avait fait le déplacement est restée avec lui et il devrait rester en observation deux ou trois jours. Il a eu de la chance dans sa malchance de pouvoir être pris en charge rapidement et d’avoir été pris en main par un chirurgien renommé dans ce domaine."