Malgré les 34 points de Bizimana, Neufchâteau B chute à CEP

Avec cinq points d’avance au départ, écart de division oblige, Charleroi Expérience est chaud comme la braise. En vingt secondes, les Carolos doublent leur avance (10-0). Dubois inscrit le premier panier des Chestrolais, mais Neufchâteau n’est pas dans son match. Trop laxistes derrière, les Ardennais manquent de précision en zone offensive. Charleroi en profite: 27-9 et 38-19 après dix minutes. "C’est impossible de prendre autant de points en dix minutes, sjouffle Nathan Dubois. Nous avons toujours dû courir après le score. Et à chaque fois que nous pensions revenir, Cirelli mettait un panier qui faisait mal."

Neufchâteau redémarre bien et revient à 38-25 par L. Hissette. Charleroi ne panique pas et garde une avance confortable au moment de rentrer aux vestiaires: 57-43, Neufchâteau revient à dix points (59-49) et se rapproche même encore un peu plus quelques instants plus tard: 63-56 (25’). Charleroi reprend un peu d’air, mais Neufchâteau termine bien. M. Bizimana met quatre points, Dubois transforme un lancer et Lambot prend sa deuxième technique: 81-71 (30’). On se dit que Neufchâteau va renverser la tendance, mais l’entame du quatrième quart-temps est catastrophique. Neufchâteau se prend un 13-0: 94-71. "Pourtant, à la fin du troisième quart-temps, tout le monde sentait que nous étions dans le match. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Certains ont peut-être cru que cela irait tout seul, mais Charleroi s’est enflammé", glisse Nathan Dubois.

Si les Chestrolais reviennent à six points à deux grosses minutes du terme (98-92). Charleroi gère la fin de match, transforme ses lancers et s’impose finalement 112-101. "En revenant à six points, nous continuions encore à y croire, assure Nathan Dubois. Nous sentions que nous pouvions aller prendre ce match, mais Cirelli a encore mis des paniers importants."