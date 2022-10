Grommen sans pitié pour son ex rochoise

Deux poteaux, un but annulé

Au final, c’est Gouvy qui est sorti victorieux de ce combat. Un succès logique, s’accordaient à dire les deux entraîneurs au coup de sifflet final. Outre le but de Grommen, sans pitié pour ses anciennes couleurs, les Orangés ont touché deux fois les bois de Catania (Cardoso à la 55’, Djiboune à la 87’) et vu un but de Zitella annulé pour hors-jeu au premier acte (28’).

La Roche – Freylange, duel pour la lanterne rouge

Quant aux Rochois, un brin plus entreprenants au deuxième acte, ils ont eu par deux fois l’occasion de rétablir la parité. D’abord sur un solide coup de casque de Weyders, qui ne trouvait pas le cadre à la 50’, puis sur une autre reprise de la tête, signée Remacle celle-là, à cinq minutes du terme. La seule tentative cadrée des Rochois dans cette rencontre.

Sans Prévot, et avec les frères Van Geen sur le banc, l’équipe de Benjamin Simon n’a montré aucun signe de résignation: elle s’est battue jusqu’au bout. Mais les Rochois n’ont pas la moins bonne attaque de la série (8 buts) pour rien: le manque de confiance et de créativité saute aux yeux. Une cinquième défaite le week-end prochain face à Freylange et ils hériteront de la lanterne rouge.

Si le ROC s’enfonce un peu plus, les Gouvions, eux, remontent les échelons un à un. Invaincus depuis le 10 septembre et vainqueurs de cinq de leurs six derniers matchs, ils montent sur le podium pour la première fois de la saison. Et ils ne comptent évidemment pas s’arrêter là.

LA ROCHE: Catania 7 ; Bouillon 5 (73’, Remacle), Demeuse 5, Weyders 6, Van Massenhove 5 (73’, R. Van Geen) ; Volvert 5 (66’, Gillet), C. Dubois 5 (66’, G. Van Geen), M. Dubois 5, Englebert 6 ; Philippe 6, Mahin 6.

GOUVY: Regnier 6 ; Gillard 6, Devillet 7, Geurde 6 ; Pirson 6 (46’, Burton 6), Adam 6, Zitella 5, Cardoso 6, Lemma 7 (73’, Djiboune) ; Schmitz 6 (63’, Joseph), Grommen 7 (87’, Uselding).

Arbitre: J. Colson. Assistance: 100.

Cartes jaunes: Djiboune, Mahin, C. Dubois, Englebert, Van Massenhove.

Note du match : 5.

But: Grommen (25’, 0-1).

25’, glissade fatale de Demeuse sur une passe en retrait de Philippe. Schmitz file au but et croise sa frappe. Catania détourne, mais Grommen a bien suivi (0-1).

55’, Cardoso enroule du droit sur l’équerre.

87’, Djiboune arme au sol, le ballon heurte le poteau.