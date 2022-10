Assenois se relance, Arlon replonge

Tout avait pourtant bien commencé pour l’équipe du chef-lieu, qui fait le plus dur en ouvrant le score dès la 7’. Sur un beau mouvement. Mais il n’y a tout simplement pas eu de suite. Plus rien de bon d’un point de vue offensif. Et bien trop de laxisme en défense. À se dire que les Arlonais ont cru que le match était déjà plié. "On le sentait déjà venir dès la 10e minute, enchaîne Guy François. Des explications ? On peut avancer tout ce qu’on veut, ça ne sert à rien avec un état d’esprit pareil. On donne les trois buts. Au milieu de terrain, on a été inexistant. C’était catastrophique. Les cadres ont été nulle part. Il n’y avait rien. Les gars d’Assenois avaient envie de jouer, eux, et ils ont fait le maximum."

Comme la semaine précédente face à Bastogne, Assenois a très bien réagi après avoir été mené au score.

« Une vraie équipe »

"On a vraiment vu une vraie équipe, tout le monde s’est battu pour tout le monde, se félicite Jean-Marc Gengoux, qui a plus que réussi son retour en terre arlonaise, en inscrivant les deux buts de la victoire. Et on a été récompensé. C’est très bien pour la confiance. Les adversaires qui font le jeu, ça nous convient mieux."

"Il nous a fallu cinq minutes pour entrer dans le match, mais ensuite, on était bien en place, ajoute le coach Stéphane Dubois. On a vu un bloc compact, des gars présents, qui mettent le pied, qui ont l’envie. On a juste laissé jouer Arlon une fois en début de partie et on a été corrigé. Après cela, il faut dire que ce n’était pas le grand Arlon."

FC ARLON: Collin 4, Méloni 4, Moutschen 5, Cachbach 4, Davies 5 (76’, Vazzana), A. Hausman 4 (72’, Daoust 6), Dillenbourg 5, François 4 (76’, Hayon), G. Poncelet 5, Lakaye 5, Sicaja 4.

ASSENOIS: Mathieu 6, Larue 7, Schmit 6 (78’, Jacob), J. Poncelet 6, Martin 6, Poncin 7, Manand 6, Thiry 6 (65’, Severin), N. Aubry 6 (86’, T. Aubry), Gengoux 8, Njia 7 (75’, Toussaint).

Arbitre: T. Fivet.

Assistance: 100.

Cartes jaunes: Cachbach, Moutschen, Lakaye, Manand, Njia, J. Poncelet.

Note du match: 5.

Buts: G. Poncelet (7’, 1-0), Poncin (17’, 1-1), Gengoux (34’ et 86’, 1-3).

7’, Lakaye se joue de la défense et son ballon en retrait est repris par G. Poncelet (1-0).

17’, Manand centre de la droite et trouve Poncin, esseulé au deuxième piquet, qui conclut (1-1).

34’, Gengoux est le plus prompt et il met fin à un cafouillage (1-2).

86’, sur un ballon en profondeur, Collin ne maîtrise pas le cuir et Gengoux, à l’affût, en profite (1-3).