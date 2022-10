2B | Trois victoires à l'extérieur ce dimanche

Privé de Zanelli entre les perches, Libin a remporté le sommet de la série. Les Libinois sont désormais en tête de la série avec deux points d’avance, et un match de moins, que Neuvillers, deuxième. Si les hommes de Fabrice Debiais ont pris les trois points, ils ont pourtant dû courir après le score à la suite du but rapide de Degros, au bon endroit pour pousser au fond un ballon venu d’un centre de Hansen (0-1). Quelques instants après le but, Nicolas se heurte à Nicolay. Libin se réveille. Par deux fois, Khelfi manque de précision. La troisième sera la bonne pour l’ancien buteur de Poupehan. Sur un centre venu de la droite, sa déviation termine au second poteau (1-1). À la reprise, Nicolas tente sa chance, mais le cuir file au-dessus. Peu après l’heure de jeu, Libin passe devant. Monté au jeu un peu plus tôt, Nollevaux récupère sur la droite avant de centrer. Vanderheyden envoie au fond des filets de Ledent (2-1). Le troisième but est une copie conforme du second. Mais cette fois, Vanderheyden est le passeur. Nollevaux est le buteur (3-1). Dans le final, par deux fois, Neuvillerss aura le ballon du 3-2. La première fois, Nicolay sort l’arrêt qu’il faut devant Nicolas. La deuxième fois, le portier dévie un essai de Hansen. Dernier fait de match, la rouge de Mays.

Paliseul 5 – Wellin 1

Neuf sur neuf pour Paliseul qui retrouve des couleurs. Face à Wellin, les Paliseulois n’ont jamais vraiment douté. Après une reprise de Le Mangouero à côté, Paliseul passe devant grâce à Ar. Poncelet, au bon endroit sur un centre millimétré de Foulon (1-0). Wellin, où Millicamp avait touché la barre à 0-0, encaisse un second but à l’heure de jeu. Arthur Poncelet va fixer le gardien avant de glisser à Le Mangouero (2-0). Le Mangouero s’offre même un doublé avant qu’André, avec l’aide du poteau, ne plante le quatrième but des siens (4-0). Jadot sauvera l’honneur en fin de match, mais le dernier mot est pour Marchal (5-1). Notons que Wellin a un nouveau coach en la personne d’Adrien Marchal, qui avait démissionné de Paliseul voici trois grosses semaines.

Sainte-Ode 4 – Bercheux 3

Six sur six pour Sainte-Ode, tandis que Bercheux reste sur un pauvre zéro sur neuf. Toujours privé de Gravé, Bercheux ouvre rapidement le score par N. Lockman (0-1). Après avoir inscrit un superbe lob la semaine dernière, Francis inscrit à nouveau le but du week-end avec un ciseau parfait (1-1). Sainte-Ode passe devant via Guillaume, qui contrôle avant d’ajuster Strepenne (2-1). Si Bercheux égalise avant la pause grâce à Vermierdt, les Verts voient Sainte-Ode prendre les devants au deuxième acte. Sur corner, Lanners fait mouche avant que K. Tibesar ne plante le quatrième (4-2). Villalba, sur penalty, fixera le score: 4-3. Notons aussi que Bercheux a terminé à dix après la double jaune de Pirlot dans les dernières secondes.

Orgeo 1 – Saint-Hubert 2

Saint-Hubert continue son petit bonhomme de chemin tandis que les Orgeotois n’avancent plus après leur beau 12/12. Devant grâce à un but rapide de Javay, d’une frappe déviée, Saint-Hubert voit Orgeo revenir dans le match quand le coup franc de Déom est dévié par Bouchat (1-1). Pas le temps de douter pour les Borquins qui reprennent l’avance, à nouveau via Javay, au bon endroit sur un corner de Claude (1-2). Orgeo terminera à neuf après les doubles jaunes de Gillardin et Pierson. "Après le 0-1, nous avons subi toute la première période, avoue Mathieu Peltgen. Orgeo a touché le poteau et méritait mieux. Notre victoire n’est pas méritée."

Corbion 2 – Florenville 3

En ouvrant le score après trente secondes, grâce à une frappe de C. Blandin pas spécialement bien maîtrisée par Baquet, Florenville avait effectué le plus difficile. La tâche semblait encore plus simple quelques minutes plus tard quand C. Blandin, sur penalty, a planté le deuxième but. Après avoir raté son premier essai, l’attaquant a eu une deuxième chance, Baquet ayant quitté sa ligne un brin top tôt (0-2). De la tête, C. Blandin, encore lui, plante le troisième but avant que Vialette, sur penalty, ne réduise l’écart juste avant la pause (1-3). Dans une seconde période sans beaucoup de rythme, Florenville se fait peur quand Vialette, d’une frappe puissante, réduit l’écart à dix petites minutes du terme. Plus de peur que de mal cependant pour Florenville qui tiendra bon.

Les Bulles 0 – Rossignol 2

Troisième victoire de rang pour Rossignol qui remonte au classement. Dans une partie peu animée, les Lochnots ont planté un but dans chaque période pour assurer l’essentiel. Les buteurs ? G. Foury et Bounoy. "Nous avons fait le boulot, résume Julien Guillaume. Le match a été très correct, mais a manqué de rythme."

Grandvoir 1 – Ochamps 3

Après les deux points perdus face à Corbion, Ochamps a fait le boulot. "Pas un match extraordinaire, mais nous avons maîtrisé ", dit Sébastien Ricci. Rapidement devant grâce à un coup-franc de C. Jourdan, Ochamps peut compter sur l’autre Jourdan, Baptiste, pour faire le break: 0-2 au repos. On rejoue de quinze secondes quand Gofflot relance le match en mettant fin à un cafouillage (1-2). Grandvoir, déforcé, y croit, mais Albert, monté au jeu un peu plus tôt, fixe le score: 1-3.