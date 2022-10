2B | Le sommet pour Libin, un nouveau coach pour Wellin

Si les hommes de Fabrice Debiais ont pris les trois points, ils ont pourtant dû courir après le score à la suite du but rapide de Degros, au bon endroit pour pousser au fond un ballon venu de la gauche (0-1). Quelques instants après le but, Murego tente sa chance, mais Nicolay capte. Libin se réveille. Par deux fois, Khelfi manque de précision. La troisième sera la bonne pour l’ancien buteur de Poupehan. Sur un centre venu de la droite, sa déviation termine au second poteau (1-1). À la reprise, Nicolas tente sa chance, mais le cuir file au-dessus.