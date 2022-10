Nothomb sauve chanceusement les meubles

Nothomb s’est imposé de manière imméritée contre Aubange (2-1). Les Rouge et Noir ont pratiqué le meilleur football, ont bénéficié d’une kyrielle d’occasions qu’ils ont gâchées autant par maladresse que par malchance et auraient pu bénéficier d’un penalty. De l’autre côté, Nothomb n’a pas montré grand-chose et certainement pas assez pour un sérieux candidat à la montée. Les Mauves, pratiquant par des longs ballons difficilement exploitables pour Klein et Mairlot, ont néanmoins été chirurgicaux en inscrivant deux buts, un peu chanceusement par Van Leeuwen (24’) puis de la tête sur un corner par l’inévitable Mairlot (79’). C’est Koenig qui a égalisé à la 46’ Dans l’autre rencontre, Tintifontaine a pris trois points précieux contre des Jamoignards qui ont pesté sur l’arbitrage (2-1).

Division 2B

Libin renverse Neuvillers dans le sommet

Sans son gardien Zanelli et mené 0-1, Libin a tout de même remporté le sommet qui l’opposait à Neuvillers et prend ainsi la tête du classement. Khelfi, Vanderheyden et Nollevaux, auteur d’une entrée décisive (un assist, un but) ont actionné le marquoir côté local, dans une rencontre dont le dernier fait saillant aura été la carte rouge du Libinois Mays. Par ailleurs, Paliseul a nettement battu Wellin (5-1, avec un doublé de Le Mangouero) pour signer un 9 sur 9. Zéro sur neuf en revanche pour Bercheux qui a été battu à Sainte-Ode où Francis a marqué d’une jolie reprise en ciseau. Saint-Hubert, enfin, s’est imposé à Orgeo grâce à un doublé de Javay. Les Orgeotois ont fini la rencontre à neuf après les doubles jaunes de Gillardin et Pierson.

Division 2C

Quentin Paquay, le sauveur de Gouvy

Huitième revers en neuf sorties pour Petit-Han qui a encaissé quatre fois à Houffaloise ce samedi où Ryan Pierret a inscrit un doublé alors que Brisy et Gabelo ont corsé l’addition.

Gouvy B a encore pu compter sur Quentin Paquay pour empocher trois unités. Son but dans les arrêts de jeu face à Mageret alors que son équipe était à dix (exclusion de Georges) permet à son équipe de se donner de l’air. Les Bastognards menaient pourtant au score via Bigneron.

Dans le bas de tableau, pas de vainqueur entre Melreux-Hotton et Roy avec un nul qui n’arrange personne puisque les deux formations comptent cinq unités. Le Roligri Bouillon a répondu au but de Mangituka.

Division 3A

Le leader tenu en échec et un quadruplé de Magnette

Sainte-Marie, le leader, a dû se contenter d’un point vendredi, à Autelbas (1-1), Muric égalisant en fin de match pour les visités. Saint-Mard B en a profité pour revenir à trois points de l’équipe de Fabrice Bergmann en s’imposant contre Signeulx samedi (4-1). Hugo Magnette a signé les quatre buts des Saint-Mardois dans ce match. Détail amusant: une semaine plus tôt, Signeulx s’était incliné 4-0 à Autelbas après un triplé d’un autre Magnette, Jonathan en l’occurrence. Cet après-midi, Ethe B et Toernich, qui affrontent respectivement Messancy B et Meix-le-Tige peuvent rejoindre ou dépasser le leader.

Division 3B

Doublé de Leduc

Fouches s’est imposé 2-1 contre Marbehan, grâce à un doublé de Leduc pour son retour, dont une reprise acrobatique. Marbehan avait égalisé via Bintz dès le retour des vestiaires. Etalle et Assenois B se sont quittés dos à dos (1-1), après des réalisations de Laurent et Michiels.

Division 3C

Carlsbourg remet le couvert

Libramont B, le leader, s’est incliné dans le sommet contre Carlsbourg (0-1). Le seul but de Comblin, inscrit en début de partie, permet aux Carslbourgeois de revenir à un point des Mauves. Une semaine après avoir battu Tellin, leader alors, Carlsbourg a donc récidivé de la même manière. Du coup, Tellin peut reprendre la tête ce dimanche, mais devra néanmoins sortir vainqueur d’un difficile déplacement à Bras. On notera aussi qu’Ochamps a nettement battu Sainte-Marie-Wideumont (6-1), grâce notamment à des doublés de Javaux et Hubert.

Division 3D

Harre-Manhay privé d’un penalty

En attendant le sommet Bomal - Champlon de ce dimanche, on notera les succès logiques de Heyd contre Oppagne B (4-1), de Mormont B contre Roy B (3-1) et de Houmart à Bande (0-2). Dans une rencontre de haut de tableau, Harre-Manhay B s’est incliné devant Bourdon (2-3), mais aurait clairement pu obtenir un penalty en fin de partie. L’arbitre a décidé, lui, qu’il s’agissait d’une simulation.

Division 3E

Bovigny accroché

Un seul match dans la série ce samedi. Bovigny, même s’il pouvait déjà compter sur les services de son buteur Brica, pourtant évacué en ambulance une semaine plus tôt, a été accroché à Sart B.