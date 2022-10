En D3, Libramont tient enfin son premier succès de la saison.

Grâce à un but de Mathéo Vandaele à la demi-heure, les Mauve et Blanc sont rentrés aux vestiaires nantis d'un but d'avance.

Libramont a cru que sa première victoire allait encore lui échapper lorsque les Cinaciens ont recollé au score à la 85ème minute puis s'est créé une énorme occasion sauvée à même la ligne quelques instants plus tard mais dans les arrêts de jeu, Basirou Minthe a délivré toute l'avenue de Houffalize.

En P1, Oppagne renoue avec la victoire sans briller face à un Bastogne qui alignait Tchinde, 16 ans, Hougardy, 18 ans et Camara, 20 ans en attaque.

Un malheureux but contre son camp de Romain Bonjean avait mis les Bastognards sur les rails mais Lopange a égalisé avant la demi-heure.

Les frères Jadot ont encore prouvé toute leur importance pour les Coalisés, Jordy étant au service de Jérôme pour le but de la victoire.

Dans le duel entre Longlier et Freylange, la rencontre s'est terminée sans but mais fut malgré tout agréable à suivre, surtout la deuxième mi-temps qui aura vu une formation de Freylange tout tenter pour inscrire un petit but, sans y parvenir, Longlier ayant résisté vaille que vaille.

Un nul qui n'arrange finalement aucune équipe.

LES RESULTATS

D3| Libramont - Ciney 2-1

Buts: Vandaele (1-0, 30'); Audran (1-1, 85'); Minthe (2-1, 90'+2)

|P1| Bastogne - Oppagne 1-2

Buts : R. Bonjean (csc; 1-0, 12'); Lopange (1-1, 28'); Je. Jadot (1-2, 64')

|P1| Longlier - Freylange 0-0