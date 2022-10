Libramont ou Ciney, Vandaele avait l'embarras du choix

Mais en regardant le classement, Mathéo Vandaele n’a-t-il aucun regret ? Les Cinaciens occupent actuellement la quatrième place au classement, tandis que Libramont est toujours scotché à la dernière position sans avoir remporté la moindre victoire. "Je n’ai pas de regrets, car quand je vois encore nos deux ou trois dernières rencontres, je me dis que nous ne sommes pas récompensés du contenu de nos prestations, confie Mathéo Vandaele. Nous méritons d’avoir plus de points. Mis à part le match face à Mormont, nous n’avons jamais perdu par plus d’un but d’écart. Ce qu’il nous manque ? Un brin de chance. Prenez encore le match de samedi dernier à Givry. Son centre-tir, le mec en face peut l’essayer cent fois, il ne rentrera qu’une fois. Malheureusement, il a fallu que cela tombe contre nous. Et dans la foulée, nous avons un ballon de Nkokolo repoussé par la barre. Bref, quand cela ne veut pas, cela ne veut pas. J’espère que les petits détails vont enfin tourner dans notre sens."

Plus à l’aise sur les flancs

Si Libramont n’a que trois unités, les Mauves ont la chance de voir les autres équipes ne pas trop engranger. Avec six points de retard sur le dixième, Libramont n’est pas encore largué. "Rien n’est mal fait, mais il ne faut plus traîner en chemin, glisse un Mathéo Vandaele débarrassé de ses soucis à la cheville. Il faudrait que cette première victoire arrive vite, cela nous servirait de déclic. En octobre, il nous reste Ciney et Meix. Nous ne pouvons pas finir le mois sans en avoir gagné un. Mais nous ne baissons pas les bras et nous savons que nous allons dans la bonne direction. Nous pouvons vite remonter au classement en réalisant une série intéressante."

En pointe, sur les côtés ou en soutien d’attaque, Mathéo Vandaele peut évoluer à toutes les places offensives. "Là où je me sens le mieux ? Je dirais quand même sur un flanc, note l’intéressé. Après, dépanner en pointe, cela ne me pose aucun souci non plus. Mais si vraiment je dois choisir, je prends une place sur un flanc."