Les Ardennais ont émergé en seconde période, les Tintignolais, eux, ont laissé filer un avantage de trois buts.

MF Etalle 3 – Anhée 5

Les Stabulois pensaient avoir fait le plus difficile en plantant un troisième but en début de second acte. Mais c’était sans compter sur la remontada des Namurois qui ont planté cinq buts en seize minutes. Les visités sont donc bien dans le match en début de partie avec deux frappes d’Arnould qui échouent sur le poteau alors que Karremans sort le grand jeu. Etalle prend l’avantage peu après le quart d’heure grâce à Nougarede et double la mise par Arnould (2-0). On retrouve Nougarede en début de second acte et c’est là que les Stabulois oublient de tuer le match avec de franches opportunités pour Lavaux, Verger ou Nougarede.

G4 Sainte-Ode 7 – SJS Aubel 3

"C’est une victoire méritée, jubile le responsable bastognard Donovan Hinck. Même si on était menés 0-2 à la pause, on aurait déjà pu être devant. La différence entre les deux périodes, c’est la concrétisation." Les Bastognards ont en effet été malmenés durant le premier acte. Toutefois, ils reprennent en force pour totalement inverser la tendance (5-2). Il n’y avait donc plus qu’à gérer la fin de la partie pour finalement décrocher ce premier succès.