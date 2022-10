La neuvième était la bonne pour Libramont

Mais ce succès, les Libramontois l’ont arraché dans les tout derniers instants. Et pour le même prix, si Bunout n’avait pas repoussé sur sa ligne une reprise d’Antoine au petit rectangle alors qu’on allait rentrer dans les arrêts de jeu, Libramont serait rentré aux vestiaires sans rien. Ce qui n’aurait pas été mérité, loin de là, étant donné la physionomie du match. Après dix premières minutes à l’avantage de Ciney, avec une frappe de Lambrechts captée par Delmé, Libramont se montre plus dangereux. En pointe, Vandaele fait parler sa pointe de vitesse, prend la profondeur toutes les trente secondes et ouvre logiquement le score grâce à un pointu digne des meilleurs joueurs de salle. Le même Vandaele oblige ensuite Montoleone à se coucher. En seconde période, Libramont a le match en main. Le centre-tir de Bunout trouve la barre, Mezouari chauffe les gants de Montoleone avant que Baudot, pourtant bien placé, n’envoie le cuir à côté. Il reste un petit quart d’heure et Ciney décide enfin de se réveiller. Après un réflexe étourdissant de Delmé sur une reprise de Mignon, les Cinaciens égalisent en profitant d’un mauvais repositionnement défensif de Libramont qui continuait à attaquer. "Après le 1-1, j’ai cru que nous allions repartir comme les autres semaines. Mais qu’est-ce que je pouvais reprocher aux gars, dit Samuel Bodet. La semaine dernière à Givry, nous avons trop défendu et nous avons pris un but. Ici, nous avons peut-être trop voulu attaquer, en se découvrant, pour tuer le match. Il faudra trouver le bon dosage."

Plus de peur que de mal cependant pour des Mauves qui ont pu compter sur Minthe pour offrir les trois points.

Dans les rangs cinaciens, David Maucq avait la tête des mauvais jours. Il faut dire que ses ouailles ont pris 1/9 face à Givry, Meix et Libramont . "Je savais que cela allait se passer comme cela. Avec tout le respect que j’ai pour Libramont, c’est nous qui n’avons pas joué. Comme contre Givry et Meix. De la suffisance ? Oui."

LIBRAMONT: Delmé, Bunout, Robinet, Nélisse, Grandjean, Mosquera, Nkokolo, Baudot (76’, Roset), Mezouari (90’, Jérouville), T. Lefort (27’, Richard), Vandaele (69’, Minthe).

CINEY: Monteleone, Audran, Boudjemaa, Despas (69’, Mignon), Otte, Villano (53’, Jadot), Henrotaux, Boujabout, Antoine, Pajaziti (53’, Claude), Lambrechts (80’, Bruckner).

Arbitre: E. Vahé

Buts: Vandaele (30’, 1-0), Audran (85’, 1-1), Minthe (90’, 2-1)

Cartes jaunes: Baudot, Bodet (T1), Monthe, Jadot, Lambrechts, Villano.

Assistance: 100 Note du match: 6

30’, servi par Richard dans la profondeur, Vandaele devance la sortie d’un Montoleane hésitant. Son pointu termine au fond (1-0).

85’, Ciney repart en contre. Tom Antoine s’enfonce sur la gauche avant de servir Audran qui place calmement (1-1).

89’, énorme occasion pour CIney. Sur la droite, Audran glisse à Claude qui frappe. Le cuir est dévié, mais revient vers Antoine, mais replié sur la ligne, Bunout sauve en catastrophe.

90’, après un premier essai de Minthe repoussé par Monteleone, l’attaquant reprend au fond (2-1).