François Van der Ouderaa intègre le top 200 mondial

Au même moment, Jean-Pol Houlmont (H60, Tournay) tentait crânement sa chance aux championnats de Belgique de VTT orientation à Sprimont, mais il butait sur le Campinois Laenen, aussi fort sur un vélo qu’à la course. Il obtient donc l’argent.

Les 8 et 9 octobre, une quinzaine de membres du Sudolux se retrouvaient à Reims pour leur voyage annuel. Iwan Vis (H55, Vlessart) y allait de sa démonstration lors de la course forestière du dimanche, prenant la 4e place (sur 42) sur le parcours le plus long, à 1’34 de la 2e place. Des adversaires 30 ans plus jeunes, des ronces et une carte un peu datée n’ont donc aucune prise sur lui. Ses camarades de club, Sébastien Daulne (H35, Prouvy) et Sébastien Henrotte (H45, Florenville) finissent 9e et 10e.

De son côté, Vinciane Mulpas (D40, Engreux) avait choisi de disputer la dernière nationale de l’année, à Hechtel. Elle termine 3e, assez loin tout de même des deux premières. Une semaine plus tôt, elle avait également pris la 3e place du parcours noir long en forêt de Soignes.

Le 16 octobre, un double sprint se tenait à Verviers. Jérémy Brédo (H21, Vielsalm) y a remporté la deuxième manche, mais il avait concédé trop de temps lors de la première, disputée en forêt. Au cumul des deux manches, il est donc deuxième.