Diest, le leader, trop fort pour Virton

Vendredi soir, les jeunes Gaumais n’ont pu opposer que leur courage au champion de Belgique en titre et actuel leader de la compétition. Lemaître a été le premier à prendre un set à son adversaire, Smirnov, alors que Massart était à deux doigts d’une grosse performance face au même Smirnov puisqu’il menait 2 sets à 1 et qu’il s’est incliné à deux reprises 11 à 9 dans les quatrièmes et cinquièmes sets. Mais pour le reste, il n’y a eu aucun suspense. Yannick Vostes n’a ainsi laissé filer aucun set dans ses deux rencontres face au club dont il portait encore les couleurs la saison dernière.