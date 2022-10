Corridas hivernales: Lecluse et Fortin gagnent à Léglise

Léglise a sonné vendredi soir le coup d’envoi du challenge des corridas hivernales: 529 coureurs ont répondu présent dans les rues du village. Sur 10 km, l’Arlonais Alain-Claire Lecluse l’a emporté en 36.03, devant Axel Collignon (36.13) et Arnaud Rigaux (36.17). Yoan Fortin a, lui, inauguré le palmarès 2022 sur 5 km. Vainqueur en 16.37, le Bertrigeois a devancé Cédric Léonard et François Kutten, de 11 et 38 secondes. La Liégeoise Anne-Sophie Delhougne (44.03), sur 10 km, et la jeune Eve Delmée (20.34), sur 5 km, ont triomphé en dames. Neuf épreuves sont encore au menu du challenge, à commencer par Breuvanne le lundi 31 octobre.