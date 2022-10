Bracconi: « On a touché le fond »

Le discours a changé, c’est une évidence. Positif et résolument optimiste jusqu’ici, pour souligner les capacités de sa formation et les espoirs que pouvaient justifier des partages souvent frustrants, l’entraîneur corse n’a pas épargné ses ouailles cette fois.

Attitude résolument défensive d’un homme qui sait que la place d’un entraîneur dépend en règle générale de son bilan chiffré ? Peut-être, mais discours justifié aussi, après la parodie de match livrée par une équipe dont la triste prestation ne peut pas seulement se justifier par son infériorité numérique. Parce qu’au-delà de l’incidence mathématique de sa 3e défaite dans cet exercice (couplée à une seule victoire et six partages), il y a cette inconstance dans la qualité et l’énergie déployée qui inquiète. "On a plombé le match nous-mêmes, peste le T1 de l’Excelsior. Il y a ce premier but, imputable à notre gardien, mais aussi à une erreur de marquage au 2e poteau, puis l’exclusion et la blessure de Marco Doué. Mais il n’y a pas que ça. On est trop loin, on défend trop loin, alors que le mot d’ordre était de ne pas leur laisser d’espaces. Sur le second but adverse, on laisse manœuvrer Ziani comme il le veut alors qu’on savait qu’il fallait l’empêcher de rentrer dans le jeu. On n’a pas mis d’impact comme il le fallait. On avait insisté pour monter et descendre en bloc, mais on n’a rien vu de tout ça. Devant, on s’en remet à Souley (NDLR: Anne) qui, du coup, se perd un peu dans des efforts individuels. Ce qu’on a montré n’a rien à voir avec les valeurs du club. Là, on a touché le fond."

L’ancien coach de Tubize déplore aussi la gestion des matches en infériorité numérique: "Contre Dender, après la rouge, c’était cata. À Dessel, pareil. Et ici, on remet ça. Si on fait 2-1 un peu plus tôt, on sent qu’on peut les faire douter. Le problème, c’est qu’il a fallu quasiment attendre ce 2-1 pour qu’on réagisse vraiment. On devait le faire avant. À Anderlecht, c’était déjà le cas."

Même bilan que l’an passé

Neuf points après dix journées: le constat est amer. C’est en effet le même total que la saison dernière, à pareille époque, avec une équipe pourtant supposée bien plus solide et homogène. "Je n’en veux pas spécialement à Khemais et Vincensini, poursuit Christian Bracconi. Cela arrive de commettre une erreur. Et Rayanne avait été excellent jusqu’alors tandis que Thomas nous a déjà sauvé à plusieurs reprises. Mais il faut placer tout le monde devant ses responsabilités. Je suis le coach, je veux bien assumer, mais les joueurs doivent aussi se regarder dans une glace. On a insisté en semaine sur la solidarité, sur une forme d’union sacrée que l’on doit viser. Et là, après une erreur, tout s’écroule, sans réaction. S’il faut durcir le ton, pas de souci. Mais la finalité, c’est surtout de trouver les bons leviers, qui serviront à nous relever. Malgré les blessés, comme Ilunga, Aguemon et désormais Doué. Il faut que les joueurs prennent conscience qu’on est en danger. J’ai vu que ça discutait pas mal dans le vestiaire après le match. C’est sans doute la preuve que ça commence à cogiter…"

Le déplacement à Lommel, vendredi, puis la réception de Deinze vont être sacrément importants dans ce contexte.