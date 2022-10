Il a fallu attendre la 23e minute pour la première occasion avec Wauthy qui se jette in extremis devant Vieuxtemps alors que certains joueurs semblent avoir chaussé les mauvais crampons avec quelques glissades non maitrisées en première période. Juste avant le repos, Vaux passe devant via Mayamba suite à une phase arrêtée.

Chaumont parait un peu tendre face aux routiniers visiteurs. D’autant que les transitions manquent de la justesse qui est habituellement la marque de fabrique des Chaumontois. Témoin de ces flottements, une perte de balle de Marenne profite à Bauduin qui met le 0-2. Ensuite, Chaumont joue son va-tout et plus libéré. Dommage pour le suspense que Lapraille ait lamentablement galvaudé l’offrande de Marthus qui redonnait espoir à ses couleurs sur un coup franc. Mais Clemens, moins de 120 secondes plus tard, ramenait deux buts d’avance à Vaux qui prend un peu d’air au classement.

CHAUMONT : Cobraiville 6, Reyter 5, Mahoux 5 (71’, Marquet), Marthus 7, Marenne 4, Jor. Schinckus 6, Vieuxtemps 6 (40’, Bouchat 6), Lapraille 5 (67’, Colback), Copine 6 (80’, Dris), Wattiaux 5, Mathot 5.

VAUX : Wauthy 7, Clemens 7, Picard 6, Soyer 7, Berg 6, Bonjean 6 (84’, Renard), Mayamba 7 (73’, Sagna), Hubert 6, Bauduin 7 (86, Paquay), Noël 6, Vandenberg 7.

Arbitre: Fr. Lejeune.

Assistance: 100.

Note du match:

Cartes jaunes: Wattiaux, Wauthy, Soyer.

Buts: Mayamba (40’, 0-1), Bauduin (61’, 0-2), Marthus (79’, 1-2), Clemens (81’, 1-3).

40’, sur corner, Soyer remise pour Mayamba qui arme (0-1).

61’, Bauduin met à profit une perte de balle de Marenne (0-2).

79’, coup franc en pleine lucarne de Marthus (1-2).

81’, Clemens arme un tir croisé gagnant (1-3).