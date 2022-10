Une bourde, une rouge et d’autres fausses notes; Virton perd au Standard

Pendant que les Vert et Blanc s’inclinaient sur la pelouse fétiche des Rouches, Deinze subissait la loi de Bruges et cela garantit donc aux Virtonais de ne pas hériter de la lanterne rouge. Mais cette perspective les guette bel et bien.

Hier, face à des Liégeois inspirés par le véloce et déroutant Ziani, recruté en août à l’Union Saint-Gilloise, Jonas Vinck et ses équipiers n’ont jamais donné l’impression de pouvoir bousculer leur adversaire. Au point que l’ex-Virtonais Nicholas Rizzo a pu passer une soirée tranquille dans l’arrière-garde du SL 16.

Avec une équipe presque inchangée par rapport au week-end dernier (Abdallah et Paulet remplaçant Mabella et Allach), l’Excelsior a manqué de percussion, de détermination, de précision aussi. Et à ces lacunes se sont ajoutées deux grosses erreurs individuelles. Une bourde du gardien Vincensini d’abord (qui s’est toutefois racheté ensuite en détournant à nouveau un penalty), puis, à la demi-heure, l’exclusion évitable de Khemais qui n’est jamais véritablement entré dans son match.

Abdallah rate le coche

À dix, et passant alors de leur 3-5-2 initial à un 4-3-2, les Virtonais auraient pourtant pu égaliser si un Abdallah peu à son affaire n’avait envoyé en tribune la balle de but que venait de lui servir Paulet.

Indice d’une réaction cependant ? Feu de paille, plutôt, car le Standard allait reprendre la maîtrise du match ensuite. Et doubler son avantage par ce diable de Ziani, auteur d’un véritable bijou pour le coup. À 2-0, les Gaumais n’allaient certes pas baisser les bras, mais n’allaient plus guère se signaler que par quelques offensives brouillonnes. Et si Anne parvenait à réduire l’écart en fin de match, c’est aussi à une prise de balle imparfaire de Poitoux qu’il le devait.

Voilà donc l’Excelsior qui concède son troisième revers dans ce championnat, pour six partages et un succès. On imagine que ça va finir par énerver Flavio Becca.

STANDARD: Poitoux ; Rizzo, Mawete, Duplus, Paulo Da Silva (80’, Calut) ; Kuavita, Berberi (84’, Tory), Banse ; Brrou, Ziani, El Fanis (32’, Gülük ; 84’, Behti).

VIRTON: Vincensini ; Khemais, Cassaert, Droehnle, Vinck, Perri ; Doué (30’, Masangu), Guillaume, Paulet (75’, Kagé) ; Anne, Abdallah (69’, Mabella).

Arbitre: Q. Pirard. Assistance: 400.

Carte jaune: Perri.

Carte rouge: Khemais (36’, 2 CJ).

Buts: Ziani (7’, 1-0 ; 55’, 2-0).

Note du match: 6.

7’, Ziani, au second poteau, reprend un centre de la droite et Vincensini, qui a pourtant réduit l’angle, laisse filer le ballon entre ses gants (0-1).

36’, Khemais, déjà averti, accroche Gülük en pleine course. Il écope logiquement de sa 2e carte jaune.

42’, Ziani s’infiltre entre Vinck et Guillaume avant d’être accroché par Cassaert. Vincensini détourne le penalty de Banse.

55’, Ziani, depuis son aile gauche, enrhume Vinck, rentre dans le jeu et enroule une frappe superbe qui finit dans la lucarne (2-0).

88’, servi par Kagé, Anne s’infiltre entre deux défenseurs et arme une frappe tendue que Poitoux dévie imparfaitement, laissant le ballon pénétrer dans ses filets (2-1).