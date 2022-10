Cela ira mieux après l’opération prévue vendredi prochain, cela permettra à mon rythme cardiaque de redescendre. Je devrai ensuite observer un peu de repos, mais c’est une opération qui va me permettre d’aller mieux. Je souffre d’une maladie héréditaire, qui n’aurait jamais pu se déclencher, mais voilà, c’est arrivé. Mais une fois que l’opération aura eu lieu, je devrais pouvoir revivre normalement.

Antonin Bissot nous confiait que vous alliez peut-être effectuer le déplacement jusqu’à Longlier ce samedi ?

Peut-être, je ne sais pas encore. Cela dépendra de mon état. En début de semaine, j’étais optimiste. Maintenant, je le suis un peu moins. Mardi, je suis allé faire un petit coucou au groupe et discuter avec le comité. Quand je suis rentré, j’étais vraiment fatigué. Mon médecin m’a dit que c’était à moi de voir. Si cela ne tenait qu’à moi, je serais sur le banc. Maintenant, mon épouse n’est pas trop d’accord (rires). Peut-être que j’irai juste voir le match, sans coacher.

Vous parviendrez à ne pas coacher si vous êtes sur place ?

C’est évident que j’aurai envie d’intervenir. Maintenant, je vais vous dire que je suis encore plus stressé quand je dois suivre le match via votre live que le long du terrain (rires). Je rafraîchis la page toutes les trente secondes (rires). C’est ingérable à distance.

Sans vous, Longlier affiche une victoire face à Vaux et une défaite à Gouvy. Votre avis ?

J’ai eu les rapports des deux rencontres. Nous avions à cœur de confirmer notre belle victoire contre Longlier en prenant des points à Gouvy. Mais bon, je pense que notre saison ne se passe pas trop mal étant donné toutes les absences. Mais bon, c’est le lot de tous les coaches. Il a simplement fallu s’adapter. Car tu ne joues pas de la même manière avec un Samy Lahrach qu’avec un Augustin Roman.

Neuf buts marqués, mais seulement sept encaissés

L’an dernier, Longlier marquait facilement. Cette saison, vous n’avez planté que neuf buts en huit matches…

Oui, mais paradoxalement, nous sommes plus costauds derrière. Nous n’avons pris que sept buts. L’an dernier, nous pouvions nous permettre d’encaisser car nous marquions quasiment deux buts par match. Ici, ce n’est plus le cas, mais nous avons bien su réagir. Pour l’instant, nous devons faire le gros dos et nous adapter. Nous jouons avec nos armes et je pense que nous n’avons pas à rougir de notre bilan. Les coaches adverses me disent parfois qu’ils ne reconnaissent plus le Longlier de l’an dernier. Mais je l’assume. Pour l’instant, nous sommes dans une situation où il faut se battre et ne rien lâcher. Ce ne sera pas suffisant pour toute la saison, il faudra ajouter d’autres ingrédients à notre jeu, mais actuellement, vu notre noyau, c’est ce qu’il faut faire. Je n’ai plus que trois offensifs dans mon noyau. La chance, c’est que nous avons un groupe bien fourni et que mardi, les 17 éléments en état de jouer étaient à l’entraînement.

Un mot sur Freylange. Vous imaginiez retrouver cette équipe dernière le soir de la première tranche ?

Pas du tout. Mais tous les pronostics du début de saison tombent à l’eau. Moi, j’avais cité Freylange comme le principal favori pour le titre. Comme quoi, tout le monde peut se tromper (rires). Maintenant, le jour où Éric Picart va trouver la bonne formule et que l’équilibre dans sa formation sera en place, je m’attends à voir Freylange devenir un vrai rouleau compresseur. Et je sais que le coach va trouver la solution. Mais si Freylange pouvait encore attendre une semaine avant de se réveiller, je ne cracherais pas dessus.