Rulles et Neufchâteau, deux styles opposés pour Guiot

Si Rulles et Neufchâteau ne s’affrontent que le 27 novembre prochain en championnat, les deux équipes ont croisé le fer en amical au début du mois de septembre. Le score ? 49-71 pour le BCCA. "Mais il ne faut pas tenir compte de ce match, assure Manon Guiot. Élodie Jacob n’avait pas joué cette rencontre. Or, tout le monde connaît son importance à Rulles. Elle apporte son expérience et son calme dans un groupe qui peut parfois être un peu foufou. Elle a un impact très important. Ce n’est pas parce que nous avons gagné là-bas voici un mois que cela ira tout seul. Et e ne vous cache pas que nous aurions préféré jouer à la maison car se déplacer sur le petit terrain de Rulles, ce n’est jamais facile."

Manon Guiot le sait, la taille de Neufchâteau peut embêter cette équipe de Rulles. Mais Manon Guiot se méfie. "Nous sommes un peu deux équipes qui ont un jeu opposé, sourit la meneuse chestrolaise. Nous, nous avons un groupe avec un mélange de jeunesse et d’expérience. Rulles, mis à part Élodie, cela reste des jeunes de 16-17 ans. Nous savons qu’en face, cela va galoper pendant quarante minutes et que cela va mettre un gros press dès que nous aurons le ballon. À nous de ne pas nous laisser faire, de trouver la solution pour sortir de ce pressing."

Meneuse à 100%

On l’a écrit, Neufchâteau tourne à plein régime depuis le début de la saison avec cinq victoires en autant de sorties. Après avoir battu Namur voici quinze jours, les Chestrolaises ont remis le couvert face à Ottignies dimanche, un candidat au titre. "Je n’aurais peut-être pas cru à un tel départ, mais je savais que nous allions vivre une meilleure saison que l’an dernier, estime Manon Guiot. En préparation, je sentais que nous étions au-dessus, en gagnant par trente ou quarante points, ce que nous ne faisions pas avant. Et puis, vous avez l’arrivée de Laura Henket. C’est un énorme plus. On parle d’une fille qui jouait trente minutes par match dans le top de la D1. Mon rôle de meneuse à temps plein ? Je suis content de ne plus passer d’un poste à l’autre. Tourner non-stop entre deux postes, ce n’est pas évident. Ici, cela me permet de m’y retrouver. Vu ma taille, ce n’est pas toujours facile quand je tombe contre des petites meneuses plus rapides, mais cela fait plaisir de jouer à la mène. Après, je ne livre pas mon meilleur début de saison. Mais je suis surtout contente du collectif et de l’ambiance que nous avons. Nous ne pouvions pas espérer mieux. Et dans des circonstances pareilles, les prestations personnelles, elles passent au second plan."

Le gagnant ira à Herve-Battice ou à Namur en quarts