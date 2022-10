Loyauté bafouée pour le procureur

Le président Jordant a dû être attentif à une fameuse passe d’arme entre l’avocat du prévenu, Me Adrien Kaisin et le procureur de division Dimitri Gourdange. Contrairement aux usages entre avocats et magistrats, Me Kaisin a développé ses arguments de défense sans avoir remis ses conclusions auparavant au ministère public, ce qui peut laisser celui-ci pris de cours. "C’est déloyal", estime M. Gourdange.

Me Kaisin a avancé trois arguments: prescription, irrecevabilité et contestation des faits, en sortant des manches force d’arrêts faisant jurisprudence et arrêts de la Cour de cassation. S’en est suivi un débat technique et parfois très tendu, Dimitri Gourdange est resté sur ses positions, refusant, in fine de marquer son accord, à l’éventuelle libération du prévenu demandée par Me Kaisin.

La bouteille de Coca qui fait débat

Sur le fond, Me Kaisin a contesté la culpabilité de son client, estimant qu’il y a un sérieux doute. L’empreinte du Hollandais a été retrouvée dans la chambre qui servait de rendez-vous aux dealers d’héroïne et à leurs clients, il a été identifié sur un panel par un client et ses antécédents judiciaires (une condamnation en 2008 à quatre ans de prison) ne plaident pas pour lui. L’homme explique qu’il mène aujourd’hui une vie rangée avec sa compagne et ses enfants et qu’il travaille pour faire vivre sa famille.

Me Kaisin a sorti de sa mallette, une bouteille de coca et l’a ostensiblement posé devant lui: "Si vous analysez les empreintes sur cette bouteille et que vous y trouvez les miennes, en déduisez-vous obligatoirement que je suis un important trafiquant de drogue ?": M. Gourdange a balayé l’argument le trouvant un peu court et franchement fort de café.

La chambre du conseil, à huis clos, doit se prononcer sur une éventuelle mise en liberté anticipative. Pour le reste, le président du tribunal rendra son jugement le 15 novembre.