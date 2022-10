Défenseurs

Matheo Dufrasne (Givry) En un mois, deux centres qui terminent en lucarne. Si ça le tente, il y a 103 millions à gagner à l’EuroMillions ce vendredi. En cas de jackpot, penser à offrir quelques pièces à Damien Raths si ça peut aider…

Gauthier Mathieu (Vance) Deux coups francs indirects, deux buts d’avant-centre à l’arrivée. Et, malgré sa taille, ce n’était même pas la tête à Mathieu.

Arnaud Georis (Gouvy) Déjà trois buts sur corner. Elle n’est pas zéro, la tête à Nono.

Médians

Raphaël Lecomte (Habay-la-Neuve) Une passe foireuse, une rouge, deux points envolés. On vous l’avait dit qu’Habay avec Lecomte, ce serait encore tout autre chose !

Freddy Ampollini (Bouillon) Deux buts de classe et une large empreinte sur le match. La griffe de Freddy.

J ustin Théâte (Houmart)Un corner direct, un coup franc, un penalty et une remontada à la clé. Rien ne sert de courir, il faut frapper à point. Ce gars doit éclater de rire à chaque fois qu’on publie des stats relatives aux kilomètres parcourus.

Attaquants

Gauthier Toussaint (Vaux-sur-Sûre) Six des neuf buts de Vaux contre Sainte-Ode. La fête de Toussaint avant l’heure. Ou la fête d’Automne, par souci de laïcité.

Chems Khelfi (Libin) Quatre des cinq buts de Libin à Wellin. Quel mec, ce Khelfi !

Dorian Beaujean (Sart) Un petit doublé pour une belle tranche. Sart et Beaujean devant, les autres derrière et… Gros-Jean comme devant.

Lucas Perrang (Sainte-Marie-sur-Semois) Un gros raté devant le but vide à Ethe. Et devant les caméras. Il doit encore regretter que la panne d’éclairage ne soit pas survenue un peu plus tôt.