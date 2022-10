Éric Lejeune (Houffaloise): « Si je ne souffle pas un peu, je vais péter une durite »

Freylange et La Roche sont passés par là ces derniers temps. Cette semaine, c’était au tour des Houffalois de se dire les choses. "Le début de championnat était encourageant, mais nos deux dernières sorties l’étaient beaucoup moins, observe Éric Lejeune, l’homme à tout faire du club. Dans une P1 où il risque d’y avoir cinq ou six descendants, il ne faut pas traîner. Or, si l’équipe continue à afficher le même état d’esprit qu’à Chaumont, elle ne va jamais décoller. Trop de joueurs se croient irréprochables et regardent dans l’assiette de leurs coéquipiers. Pour le moment, ils ne se comportent pas comme des hommes."

« Seuls les frustrés n’acceptent pas la concurrence »

Est-ce étonnant, avec une moyenne d’âge aussi basse ? Après la défaite à Chaumont, Sébastien Clotuche pointait le manque de leaders, dans le groupe. L’absence de Kiki Louvins (soucis de santé) pour plusieurs semaines ne va évidemment rien arranger. "Si nous pouvions revenir quelques mois en arrière, peut-être que nous transférerions deux ou trois valeurs sûres de P1, avoue Éric Lejeune. Nous avons fait le pari de miser sur la jeunesse et de faire confiance aux joueurs qui ont participé à la conquête du titre en P2. Ce sont des garçons qui, pour beaucoup, n’auraient jamais reçu leur chance en P1 ailleurs qu’à Houffalize. Ils doivent donc franchir un palier et remettre leur bleu de travail. La situation est loin d’être dramatique, nous ne sommes qu’à quatre points de la sixième place, mais il faut que chacun se remette en question." Et accepte la concurrence, laquelle fait grincer les dents de certains joueurs. "Nous n’avons mis le fusil sur la tempe de personne en mai dernier, dit Éric Lejeune. Nos deux équipes montant d’une division, il était évident que la concurrence allait s’intensifier. Les joueurs étaient prévenus. De toute façon, la concurrence est une forme de sélection naturelle. Elle fait émerger les meilleurs et il n’y a que les frustrés qui ne l’acceptent pas."

Tout mordu de foot qu’il est, Éric Lejeune n’assistera pas à la venue du leader sartois à Saint-Roch, ce soir. "J’ai décidé de prendre un peu de recul, dit-il. ‘‘Trop is te veel’’ . Je n’ai quasiment pas eu de trêve et si je ne souffle pas un peu, je vais péter une durite. J’irai voir un autre match, en simple spectateur, ou je rendrai visite à mes vieux potes du tennis de table. Je n’en veux à personne, hein, mais je dois prendre un bol d’air. Nous avons deux entraîneurs qui sont tout à fait capables de gérer la situation. Et ils savent qu’au moindre problème, ils peuvent me passer un coup de fil."