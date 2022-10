Attirer des jeunes, le défi de Bernard Valentin

Avec l’arrivée de Bernard Valentin au poste de président, le comité provincial s’offre une petite cure de rajeunissement. "Nous avons aussi deux nouveaux membres, à savoir Bob Dumont et Philippe Sak, précise le Champlonnais. Fatalement, avec mon arrivée à la présidence, ce sera un peu différent. Ma vision du volley-ball provincial ? Le constat est que nous vivons une très très bonne année au niveau des inscriptions et du nombre d’équipes. Essentiellement chez les dames, mais également chez les garçons."

« Le volley provincial se porte mieux »

Bernard Valentin constate aussi le nombre d’équipes luxembourgeoises actives dans les divisions nationales et en Promotion. "La preuve que le volley luxembourgeois se porte mieux. Aussi bien en nombre d’affiliés que dans la qualité des équipes, juge le président. Je sais que les gens disent que la Promotion est bien moins compliquée que l’ancienne Nationale III. C’est possible, mais je vois que dans les gens disaient aussi que la P1 luxembourgeoise ne valait rien. Et pourtant, nos équipes qui sont actives en Promotion, elles ne descendent pas. La Promotion est un niveau qui correspond bien à plusieurs de nos clubs. Et les équipes qui sont actives dans cette division réalisent du bon boulot pour y rester. Attention, je ne dis pas que personne ne redescendra un jour. Nos trois clubs en N3 ? Trois clubs à ce niveau, nous n’allons pas nous plaindre. Ce n’est plus arrivé depuis très longtemps. Bouillon et Athus ont de bonnes équipes, Athus a pas mal de qualité. J’espère aussi que le Stabulois se sauvera malgré le départ de plusieurs joueurs."

Bernard Valentin sait cependant qu’il reste pas mal de défis à relever. "Comme dans tous les sports, il faut tenter de trouver des solutions pour attirer des jeunes, indique Bernard Valentin. Je veux vraiment travailler là-dessus. Maintenant, je sais qu’avant l’âge de 12 ans, le volley, c’est un sport difficile. Nous avons aussi un projet avec la Fédération pour essayer de travailler avec les écoles. Des clubs pourraient retourner dans les écoles. Nous sommes en pleine discussion pour l’instant donc il est trop tôt pour affirmer que cela va se faire, mais l’idée est là."